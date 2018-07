Con tasas más bajas, escaló el descuento de cheques en la Bolsa

Cuando se desató la corrida y las tasas se dispararon a fines de abril y principios de mayo, este instrumento sintió el impacto como el resto de las herramientas pero, luego, la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) y de los fondos que invierten en Pyme inclinaron la balanza hacia el descuento de cheques avalados en el mercado de capitales.



La participación del Bice con operaciones puntuales bajó la tasa de interés en forma importante y generó un diferencial de costos respecto del resto de alternativas que benefició la negociación de valores con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). "El mercado de capitales siempre fue una herramienta complementaria al sector bancario, pero ahora, con las altas tasas de los bancos, la negociación de cheques avalados en la Bolsa tiene un diferencial importante", dice Ignacio del Boca, gerente general de Avales del Centro SGR.



Mientras el descuento de cheques en los bancos ronda el 50 por ciento, en caso de empresas que tienen acuerdo (si no, pueden superar el 70-80 por ciento anual), en el mercado, las tasas de cheques avalados oscilan hoy entre 32 y 35 por ciento (con algunos de hasta 37). Esa diferencia de costos no existía antes de la crisis financiera de los últimos meses. "El año pasado no había este diferencial de tasas porque estaba la línea de inversión productiva, que los bancos podían canalizar a través del descuento de cheques", explica Sabina Ozomek, gerenta general de Garantizar SGR.



Agrega que ahora aumentó exponencialmente el descuento de cheques porque las empresas han empezado a utilizar estos instrumentos como medio de pago. "En junio tuvimos un aluvión de descuento de cheques. De 200 cheques negociados diarios hasta mayo, la última semana de junio superaron en 600 unidades diarias en Garantizar", puntualizó.



Los últimos días de junio hubo una situación particular, con un gran incremento del volumen y caída de las tasas de interés (promedio de 23,1 por ciento semanal) debido a que los fondos que invierten en Pyme cerraban el semestre y tenían que mostrar una mayor exposición en estos instrumentos.



En la primera semana de julio esto ya no se vio, las tasas subieron un poco pero igual siguen siendo convenientes. Otra medida para equilibrar la situación fue el acuerdo del Gobierno con 23 bancos públicos (entre ellos Bancor) para que descuenten cheques a una tasa bonificada de 29 por ciento anual, por un total de 26 mil millones de pesos. "Lo que subió en estos meses fue la negociación de cheques avalados. Las modalidades directo y garantizado anduvieron muy bien, pero tuvieron un crecimiento menor por una tasa más alta", dice Fernando Luciani, director ejecutivo del Mercado Argentino de Valores (MAV), donde se operaron los instrumentos Pyme. La negociación de cheques rondó los 2.450 millones de pesos en abril, subió a 2.600 millones en mayo y a más de 3.200 millones en junio, con más de mil cheques por día. Los instrumentos avalados saltaron de 1.800 a 2.100 y 2.800 millones, respectivamente. Emisiones de ON, en "stand by"

Los agentes de Bolsa de Córdoba tenían varias empresas con Obligaciones Negociables (ON) para salir, pero con la crisis quedaron pendientes para no estar con tasas tan altas a dos o tres años. En Garantizar, se avalaron dos en junio pero a tasa variable. Los pagarés en dólares casi no se usaron, salvo por empresas con ingresos en divisas.