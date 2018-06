Sigue sin resolverse la situación de la planta avícola de Larroque

Coto se reunió el miércoles con los empresarios, pero no hubo novedades respecto a la situación que atraviesa la planta incubadora de pollos Glovoaves, de la localidad de Larroque.



La firma tiene todavía problemas con el cobro a sus principales clientes, y por eso no ha podido completar el pago de salarios de los 55 trabajadores de la planta. Según informó Coto, se les adeuda "el 40 por ciento del sueldo del mes pasado".



"No sabemos hasta dónde van a aguantar (los empresarios), porque si hace un mes que no cobran, cuando les lleguen las boletas de la luz y el agua, se va a complicar más", expresó el sindicalista.



De todos modos, aseguró que la intención de los empresarios es mantener la planta en funcionamiento. "Ellos no quieren presentar el preventivo de crisis, porque tienen la expectativa de salir de esta situación", apuntó al respecto.



Por eso además no se dará intervención por el momento a la Secretaría de Trabajo de la provincia.



"Por ahora los empleados siguen trabajando", afirmó Coto y comentó que "siguen con la reducción de la jornada laboral a 3 o 4 horas", medida que decidieron días atrás. A la vez, comentó que "la producción de la planta bajó aproximadamente un 10 por ciento".



Por último aseguró que tanto los trabajadores como el sindicato y la empresa están "expectantes de que la situación se regularice".



La semana pasada, los trabajadores realizaron una protesta en la puerta de la planta, pero luego levantaron la medida. (APF).