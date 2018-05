Marcos Peña, sobre las retenciones: "No está en agenda"

En los últimos días, surgieron rumores acerca de la intención oficial de interrumpir los recortes graduales en derechos de exportación a la soja y reimplantarlas al trigo y el maíz.



Apenas trascendieron los rumores, las organizaciones rurales salieron rápidamente a cuestionar la idea, mientras desde el Gobierno no fueron tajantes en la desmentida.



En esa misma línea, el funcionario admitió que el Gobierno "podría discutir" una medida así, en un intento por mejorar las cuentas públicas.

Peña dialogó con periodistas al término del "Tedeum" por el 25 de mayo, que se celebró en la Catedral de Buenos Aires. Para el funcionario, "lo importante es seguir trabajando, diciendo la verdad y llegar al equilibrio fiscal lo más rápido posible para que podamos depender menos del endeudamiento".



"Hace más de siete trimestres que la Argentina está creciendo, vamos a generar más trabajo como estamos generando. Tenemos muchos desafíos y muchas trabas, pero eso no nos tiene que frenar, seguimos trabajando", enfatizó.



La posibilidad de frenar la rebaja gradual de las retenciones a la soja (del 0,5% mensual) y de reimplantarlas para el maíz y el trigo, cobró fuerza en las últimas horas.



De hecho, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no descartó que las retenciones sean una de las herramientas que utilice el Gobierno para intentar reducir el déficit fiscal.



"Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", dijo Dujovne.



Pero horas después de estas declaraciones del jefe del Palacio de Hacienda, el presidente Mauricio Macri decidió mantener la rebaja de 0,5% mensual para las retenciones a las exportaciones de soja.



Dujovne se reunió con el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, y finalmente en la noche del jueves Macri definió dejar todo como está.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, había advertido que a Macri "lo están asesorando mal" por una eventual modificación del esquema de retenciones.