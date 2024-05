El Gobierno no descarta congelar las tarifas de luz y gas en el invierno

El Gobierno no descartó mantener sin variaciones las tarifas de luz y gas durante el inverno en virtud de que los resultados fiscales son mejores de los previstos. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.



"Aún no tomamos ninguna determinación todavía, pero puede ocurrir", dijo el funcionario ante una pregunta, sin embargo se ocupó de aclarar que como hay superávit, el Gobierno cuenta con más holgura para permitirse estirar un aumento de tarifas.



"El recorte del gasto público de shock que hicimos para equilibrar las cuentas tuvo resultados más veloces de lo esperado", afirmó el portavoz presidencial. En base a este escenario, señaló: "Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso (de los ajustes) en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello".



"No tomamos ninguna determinación todavía pero puede ocurrir, que con superávit fiscal podamos ir ajustando algunas cuestiones y acomodando para que efectivamente no haya un peso adicional sobre la gente", añadió Adorni.



Durante su presentación ayer ante el CICyP el Presidente Javier Milei admitió que en los primeros meses de su gobierno se había "sobre reaccionado el ajuste" en virtud de la situación heredada.



Para los próximos meses estaban programados una serie de aumentos pendientes que ahora volverán a postergarse.



El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al hallazgo de petróleo por parte de Rusia en un sector de la Antártida reclamado por la Argentina y afirmó que la situación "está siendo investigada por Cancillería".



"Es algo que se conoció años atrás. Ahora, está siendo investigado por Cancillería", señaló el funcionario nacional en su conferencia de prensa en Casa Rosada.