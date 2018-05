Por su producción, arroceros reciben "el mismo dinero que el año pasado"

"En Entre Ríos los productores arroceros pasaron de 450 a 120. La deserción se explica por los altos costos productivos, sobre todo la energía eléctrica para regar los lotes", explicó Jorge Paoloni, Secretario de la Asociación Plantadores de Entre Ríos, en el último programa radial de Bichos de Campo.



"A nivel precio estamos muy mal; el productor recibe entre 4,30 y 4,50 pesos, el mismo valor que percibía en octubre del año pasado, y con todo lo que cambiaron los precios. Pero además del precio que está bajo, el cóctel fatal se da por los altísimos costos energéticos de la provincia. Los productores no han podido pagar la luz para el riego de enero y febrero; y cualquier arrocero de entre 300 a 500 hectáreas le debe de 2,5 a 3 millones de pesos a la empresa prestadora del servicio eléctrico", relató Paoloni.



Corrientes tampoco está tan bien. "Son 45 productores, de los cuales, entre 5 a 6 concentran el 70 a 80 % de la producción provincial. Aspiramos en el sector a volver a tener pequeños y medianos productores", señaló Paoloni.



"Las perspectivas para el año que viene son malísimas ya que no se definen las tarifas eléctricas. Tenemos muy buena relación con la gente del Ministerio pero no nos reciben", concluyó Paoloni.