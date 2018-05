El gobierno analiza demorar la rebaja de las retenciones a la soja

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, apuntará a diversos frentes para perforar la meta de déficit fiscal actual de 2,7% del PBI. Entre las propuestas que baraja figura la de demorar la rebaja de las retenciones a la soja. El Gobierno sigue un esquema de rebaja gradual de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta diciembre de 2019 (18%). Hay quienes hablan de ponerle pausa ante la escalada del dólar que beneficia al campo.



Hoy, desde las 9, Dujovne debutará como ministro coordinador en una reunión con Francisco Cabrera (Producción), Luis Caputo (Finanzas), Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo), Guillermo Dietrich (Transporte), Juan José Aranguren (Energía), Andrés Ibarra (Modernización), Luis Etchevehere (Agroindustria) y Gustavo Santos (Turismo).



El rol coordinador de Dujovne se enmarca en el trabajo de presentarle al staff del FMI un programa económico lo más ajustado a la realidad posible para que el organismo desembolse un paquete en el marco del programa stand by de alto acceso que Argentina solicitó. Esta negociación continuará en la semana cuando miembros del Ministerio de Hacienda y Finanzas arriben en las próximas horas a Washington.



Las expectativas del Gobierno consisten, primero, en acordar con el FMI las metas fiscales -de este y el próximo año-. Y, segundo, evaluar con cada área de ministerio propuestas para acercarse al objetivo acordado con el FMI.



"Es una reunión de coordinación con Dujovne", dice Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria. "No hablamos sobre las retenciones pero cualquier cosa que se plantee lo vamos a conversar, hay que ver todo". De hecho, no está confirmado que Dujovne plantee hoy suspender la rebaja de las retenciones a la soja. Pero sí funcionarios y economistas allegados al oficialismo contaron que la propuesta figura dentro del menú de opciones para achicar el rojo. Consultado el mismo Etchevehere sobre el precio del dólar -ayer cerró $ 24,90-, señaló que "Es mejor un tipo de cambio más alto, pero nuestro objetivo es mejorar las condiciones de los temas sobre los que sí tenemos control como los costos logísticos y la infraestructura. El dólar, los precios internacionales y el clima no los manejamos".



El Fondo Monetario dijo que el programa que negocia con la Argentina será un plan del Gobierno Nacional. En ese sentido, muchos consideran que a diferencia de otras oportunidades el organismo no solicitará al país la aprobación de leyes o paquetes que deban pasar por el Congreso.



La cuestión de achicar el rojo fiscal está sobre la mesa con el Fondo y, desde hoy, con los ministerios del Gabinete. En el Gobierno reconocen que el margen no abunda para pasar la tijera. Un ejemplo son las provincias. Este año alcanzarían equilibrio primario -en 2017 registraron un leve déficit-, con lo cual no habría mucho que ajustar desde el lado de los gobernadores.



Por último, en el encuentro de Dujovne planteará la necesidad de bajar el déficit, dejará en claro que tendrá manejo presupuestario e influencia sobre el gasto de los ministerios, solicitará propuestas para fortalecer el crecimiento y oficiará de nexo con el Banco Central para la lucha anti inflacionaria.