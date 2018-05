Adelantaron que el último aumento del gas repercutirá en las facturas de junio

Rige a partir del mes de abril, la tercera etapa del aumento previsto para la tarifa del servicio de gas natural y según adelantaron desde Redengas, el incremento repercutirá en las boletas que comiencen a llegar a los usuarios, "a partir de junio".



"Este fue el tercer aumento que estaba establecido de acuerdo a las audiencias públicas que se hicieron en 2016, y empezó a regir a partir de los consumos de abril de 2018. Con lo cual, la semana pasada, comenzaron a emitirse los primeros grupos bajo esta nueva facturación, y a partir de junio se estaría sintiendo la tarifa plena en el consumo y en la factura que le llegue al usuario", explicó a Elonce TV, Fernando Peñaloza, jefe administrativo de Redengas.



De acuerdo a lo que indicó, debido a que no fue un invierno muy crudo, "el aumento que se está dando desde abril, con respecto a lo que estaba vigente en diciembre de 2017, es del promedio del 30%".



"Comparándolo con abril del año pasado, el aumento promedio anual fue del 75%", sostuvo Peñaloza.



Y según ejemplificó, "un usuario promedio de Paraná, el cual consume hasta 900cm³ anuales, tendrá un costo diario de 20.10 pesos finales, incluidos los impuestos".



Es que la tarifa por el servicio de gas consta de cuatro componentes: el costo de gas representa un 40% en la facturación, el costo de transporte y distribución que implica un 17%, además de la carga impositiva que constituye un 22% promedio de las boletas.



"No tenemos órdenes de sacar algunos impuestos", adelantó Peñaloza, debido a que Energas recordó a los prestadores del servicio que no se pueden trasladar a las facturas, impuestos que no estén autorizados. Sobre la tarifa social En la oportunidad, Peñaloza confirmó que se mantienen los beneficios, pero con algunas modificaciones respecto del año pasado.



"Ahora se establecieron bloques de gratuidad en función al consumo promedio del usuario, es decir, se establecieron metros cúbicos mensuales a los cuales el usuario con tarifa social, tiene contemplados como subsidiados", aclaró al respecto.



"Si de enero a marzo, el usuario consume 20cm³ mensuales en esos tres meses registra un consumo de 60cm³ que serán facturados en un periodo en el cual estará subsidiado al 100% el costo del gas y se tributa el margen del transporte y los impuestos. Si excede en esos 60cm³, el resto los estaría abonando bajo la tarifa plena", explicó. Elonce.com