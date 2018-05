La reacción de los economistas ante el anuncio de financiamiento con el FMI

"Un paso atrás"

El presidente Mauricio Macri anunció, este mediodía en un mensaje desde la Casa Rosada, la decisión de solicitar apoyo financiero al FMI. Minutos después a través de las redes sociales economistas reconocidos no tardaron en compartir sus opiniones.En el mercado había muchas expectativas por este anuncio que, al parecer, conformó al mercado por lo menos en el corto plazo. El dólar retrocedió 80 centavos respecto al techo que llegó a tocar desde la apertura, y el Merval también se desinfló tras las palabras del Presidente.El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado fue uno de los primeros en reaccionar a las palabras del presidente: "Ir al FMI muestra que se busca la credibilidad perdida, fuera del país. Es un paso atrás. Atención a las condicionalidades. No se trabajó de manera preventiva con otros multilaterales como Banco Mundial o BID. Oportunidad perdida".Por su parte, el economista y exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen también reaccionó de manera positiva: "Bien el anuncio del Presidente de iniciar una negociación. Pero es un proceso, Lagarde no decide. Es un proceso de negociación primero con el staff, y cuando hay preacuerdo Lagarde lo eleva al Directorio para su aprobación (o no)".Segundos más tarde agregó: "Bien el discurso, pero deja un sabor amargo: muestra la incapacidad del país para auto limitarse incluso, ante situaciones extremas como en estos días. Falta liderazgo político para explicar y liderar un imprescindible ajusta".De todos modos, indicó que la situación "tendrá que pasar o no el test del mercado" pero "a primera vista, los anuncios dejaron un sabor como que esto no está cerrado".Nielsen juzgó como "explosiva" la posible intención del Gobierno de financiarse en el mercado interno, "porque las tasas ya están al 40 %"."Si a esta tasa se le pone la presión de que el Gobierno se lleva los pocos pesos que hay, vamos a una situación realmente de riesgo", remató el economista en diálogo con Telám.Luego sostuvo que "u$s3.200 millones es muy poco" pues "debería haber sido un anuncio de por lo menos u$s10 mil millones de contracción del gasto".En tanto, el economista Miguel Kiguel también opinó en línea con sus colegas: "La línea de crédito del FMI es la opción menos costosa para el crecimiento de la Argentina. Va ayudar a bajar el riesgo país, permitir acceso al crédito para las PPPs"."Siempre supimos que el talón de Aquiles del gradualismo era la dependencia del financiamiento externo. Ante un frenazo de ese fondeo la pregunta era cual iba a ser el plan B. Brusco ajuste fiscal o el FMI. Ahora sabemos la respuesta", agregó.Macri afirmó tras anunciar la decisión de solicitar apoyo financiero al FMI, que, "cumpliendo los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira", se logrará "un mejor futuro", en un pasaje de su mensaje que dedicó "a todos los argentinos y, en especial, a la dirigencia".Por su parte, el economista Fausto Spotorno solo escribió "Tweet clave!", al citar los dichos de Nielsen.