Diputado entrerriano propuso reducir el IVA en los servicios de luz, agua y gas

El diputado nacional por Entre Ríos, Pedro Galimberti (UCR), presentó un proyecto de ley que busca reducir el IVA en los servicios de luz, agua y gas de los hogares y actividades económicas. El legislador apuntó que la medida no tendría "un impacto fiscal significativo para el Estado Nacional".



El legislador entrerriano afirmó: "El ajuste que está realizando Javier Milei golpea a los argentinos. El Estado Nacional gasta menos, recauda más y concentra recursos que no se coparticipan". En este contexto, expresó: "En los últimos cinco meses no hubo un acompañamiento fiscal por parte del Estado en beneficio de los ciudadanos".



El proyecto, que cuenta con cuatro artículos, busca modificar "los primeros cuatro párrafos del Artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado" y propone que la alícuota del IVA pase a ser del 21% y que el Poder Ejecutivo tenga facultades para reducir hasta un 25% la alícuota establecida.



Por otro lado, propone incorporar un subinciso a la Ley del IVA donde establezca que "las ventas de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos cuatro, cinco y seis del inciso e) del artículo 3°, cuando la venta o prestación se efectúe a domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o, en su caso, terrenos baldíos". Es decir, el legislador propuso reducir el IVA en los servicios de agua, luz y gas del 27% al 21% para actividades económicas y del 21% al 10,5% para los usuarios residenciales.



"Esto no tendría un impacto fiscal significativo para el Estado Nacional", explicó Galimberti, "y permitiría a los ciudadanos hacer frente a la progresiva reducción de subsidios en estos servicios (. . . de prosperar, reduciría el costo fiscal de pequeños contribuyentes que optaron por el régimen simplificado, o monotributo, y la capacidad de compra para el consumidor final".