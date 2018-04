Gobernadores plantean que la Nación rebaje el IVA a los servicios públicos

Política Evalúan una modificación de la estructura impositiva de la boleta de luz

Los gobernadores de la oposición -que aportarán la mitad del costo fiscal de volver atrás por un bimestre de tarifa social del gas- presionarán también a los intendentes para que eliminen tasas sobre las facturas de servicios. A la vez, plantean que la Nación podría rebajar el IVA que cobra (21% a consumidor final y 27% a empresas) y, en ese caso, también las provincias cofinanciarían porque perderían coparticipación. Sobre Ingresos Brutos, sostienen que la baja seguirá de acuerdo con lo establecido en el pacto fiscal.El cordobés Juan Schiaretti señaló que los técnicos nacionales deberían analizar "la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27 %". "Así aportamos todos: la Nación, las provincias y los municipios".Los gobernadores insisten en que "más que presionar" no pueden avanzar sobre los intendentes para que eliminen tasas.Luis López, ministro de Energía tucumano, indicó al diarioque la forma en que se resuelva ese litigio será importante. "No podemos avasallar la autonomía municipal aun cuando cobren algo con lo que no estamos de acuerdo; seguramente será la Corte Suprema la que termine definiendo". En la ciudad de Córdoba la eliminación de las tasas tiene un costo fiscal de $215 millones, sin incluir la que percibe sobre el agua.Desde Santa Fe, la titular de Energía, Verónica Geese, ratificó que el impuesto más importante de los servicios es el IVA: "Si queremos bajar habría que arrancar por ahí; vamos a colaborar, pero nosotros no teníamos la carga de Buenos Aires, que era el doble; en la factura provincial de luz se cobra 1,5% para infraestructura rural; 6% para municipios y comunas, y $4,26 para renovables".Los: Ingresos Brutos se mueve entre 0% y 5% en el caso de las jurisdicciones que los cobran. Para eliminar las tasas entienden que una posibilidad sea que "una masa crítica" de intendentes de Cambiemos en Buenos Aires sigan a Vidal y presionen sobre el resto o que la Justicia resuelva que no son procedentes.Una jueza de los Tribunales de Venado Tuerto, Santa Fe, emitió una medida cautelar a partir de la presentación de una asociación de usuarios de la ciudad santafesina, donde provee energía una cooperativa. La resolución, que llevó la firma de la jueza en lo Civil y Comercial Celeste Rosso, suspende el aumento en el servicio de la energía eléctrica por los próximos tres meses.La cooperativa que distribuye la energía eléctrica no respondió todavía el fallo, pero sería apelado en segunda instancia. Entre los fundamentos de la decisión, Rosso sostuvo que "la cooperativa eléctrica incumplió la resolución de convocar a una audiencia pública, antes de aplicar el aumento de la tarifa"."No se cuestiona el monto del aumento, sino el plazo de su aplicación", aclaró la jueza.