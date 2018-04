Evalúan una modificación de la estructura impositiva de la boleta de luz

Política Macri pidió a las Provincias la eliminación de impuestos a servicios públicos

"Estamos evaluando una modificación en la estructura impositiva de la factura de la empresa de energía, pero partiendo de un incremento que definió el gobierno nacional que superó el 800%, con lo cual cualquier mecanismo que se disponga para atenuar la baja será insuficiente", expresó el gobernador Gustavo Bordet."Estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas paralelamente, porque por sí solo no alcanza. El esfuerzo tiene que ser compartido y sostenido en todos los niveles de gobierno", afirmó durante una visita a Villa Libertador San Martín.De todos modos, precisó que "estamos estudiando poder generar una disminución en los componentes impositivos que en realidad no son tales, porque lo que la provincia puede reducir es en realidad el fondo de desarrollo energético, que es el porcentaje que se aplica sobre la factura de luz destinado a obras energéticas que no vamos a poder seguir haciendo"."Pero entendemos también que hay que paliar la situación de muchas familias que se hace insostenible el poder pagar una factura de luz y muchas empresas que pierden competitividad por los altos costos energéticos. Entonces estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas paralelamente, porque por sí solo no alcanza", sostuvo."El esfuerzo tiene que ser compartido y sostenido en todos los niveles de gobierno, resta ver de qué forma se aplica de manera proporcional la disminución sobre el costo impositivo", remarcó Bordet e insistió en que en el caso de la provincia "este costo lo insume todo en obras de desarrollo energético" y en el caso de los municipios "es lo que cubre el costo del alumbrado público", y el IVA "es coparticipable".Si el gobierno nacional decide disminuir el IVA esta definición también tendrá un costo fiscal para las provincias, explicó Bordet y ratificó que su gobierno está dispuesto a hacer "un esfuerzo compartido entre todos los estamentos de gobierno".