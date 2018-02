Las exportaciones de carne bovina aumentaron 34 por ciento en 2017

"El año 2017 cerró con una mejora sustancial de los embarques argentinos de carnes bovinas, que ha permitido además solventar un crecimiento del consumo per cápita de 58 kilogramos. Vista desde una perspectiva de más largo alcance, es evidente que existe una importante brecha para equiparar no solo los máximos sino también el promedio histórico", explicó el presidente de ABC, Mario Ravettino.

De esta manera, con 312.775 toneladas peso res vendidas al exterior, 2017 se convirtió en el mejor año de los últimos ocho, aunque quedó por detrás de las 661.000 toneladas peso res vendidas en 2009.

Si bien el volumen de dinero producto de las ventas creció 25 por ciento el año pasado con respecto a 2016, desde la cámara empresaria destacaron que "la disminución de las cotizaciones y la mayor participación de China, un mercado de inferior valor monetario, recortaron parte de la mejora que se observó en términos de volumen".

Así, el destino principal de la carne bovina refrigerada argentina fue la Unión Europea, que realizó compras por 462,6 millones de dólares a razón de un precio promedio de 11.634 tonelada peso producto, mercado que concentró en términos de valores 36 por ciento de las ventas argentinas.

En segundo lugar, se posicionó China, que compró 407,4 millones de dólares, con el menor precio pagado en relación a 4.216 dólares tonelada peso producto y concentró el 31 por ciento de las compras.

Siguieron en importancia Chile con 157,6 millones de dólares; Israel, con 129,7 millones de dólares, y Brasil, con 66,5 millones de dólares.

El resto de los países destinatarios de la carne realizaron gastos por 76,7 millones de dólares.

Con respecto a las menudencias, Hong Kong y Rusia se ubicaron como los primeros compradores con 110 y 79 millones de dólares, respectivamente, y concentraron el 80 por ciento del valor facturado en el curso del año pasado.

Tales cifras se completaron con el cierre de los resultados de diciembre de 2017, mes que cerró con 19.500 toneladas peso producto, equivalentes a 29.000 toneladas peso res, "un nivel prácticamente igual al registrado en el mes precedente", expresaron desde ABC.

"El volumen alcanzado se dio pese a una reducción en los embarques a China, que,

después del pico registrado en octubre de 2017, han experimentado una baja", explicó Ravettino.

No obstante, la reaparición de los contratos para Israel compensó holgadamente dicha

caída, con menos incidencia, también colaboró una mejora en las ventas hacia Brasil

y Rusia. En consecuencia, el mes cerró con una ligera suba en el rubro de las carnes

congeladas", agregó.

De esta manera, el total exportado en el último mes de 2017 sumó 29.200 toneladas peso res, 0,6 por ciento inferior al verificado en noviembre de 2017, mientras que el valor total facturado en concepto de carnes bovinas fue de 125 millones de dólares, 0,6 por ciento superior el mes anterior.

Por último, al cierre de 2017 se había certificado el 48 por ciento de las 29,5 toneladas del contingente Hilton 2017/18, de acuerdo con datos publicados por la Unión Europea.