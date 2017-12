Apuntan a "mejorar" los caminos rurales para trasladar fácilmente la producción

Campo en Acción, se acercó a las instalaciones de la Bolsa de Cereales de la provincia para dialogar con el ingeniero Luciani, titular de la entidad, quien valoró al 2017 como un año positivo.



"La cosecha gruesa fue de regular a buena, dado que veníamos de una campaña complicada. La cosecha de soja y maíz fue buena, no así la de trigo que tuvo muchos problemas climáticos sobre todo por las temperaturas que hizo proliferar una serie de enfermedades que afectaron su rendimiento, llegando a un promedio de 25 quintales", sintetizó.



En referencia a los trabajos realizados por la Bolsa, Luciani destacó el enorme esfuerzo realizado para mantener toda la red de centrales meteorológicas.



"De las 110 centrales muchas tienen problemas por la señal, estamos en una campaña de restructuración de ese sistema tratando de sacar las centrales que tienen verdaderos problemas y se las va a reubicar", explicó.



En cuanto al SIBER (Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos) consideró que está funcionando muy bien, todos los informes semanales de estadísticas, humedad de suelos, lluvias se siguen manteniendo gracias a la red de colaboradores que lo integran. Dicha información es fundamental para los ingenieros que trabajan en los campos.



Los avances tecnológicos son otro eje a destacar. "Realmente la evolución tecnológica es muy rápida, los sistemas cambian, la tecnología es innovadora y es muy importante la incorporación de parte de los productores, ya que es la única manera de progresar, extender la zona agrícola y aumentar la producción"-dijo Luciani.



Cabe señalar que la Bolsa a lo largo del año participo de distintos foros, reuniones, y de gestiones con funcionarios provinciales y nacionales. En este sentido remarcó que uno de los principales problemas que afectan a la provincia es el estado de los caminos rurales.



"Es muy claro que nosotros apuntamos a que la producción aumente, pero hay un cuello de botella que es cómo sacamos esa producción. Los caminos rurales de Entre Ríos son complejos, estamos permanentemente planteando tanto a los funcionarios provinciales y nacionales la necesidad de resolver de manera urgente este problema", puntualizó.



Sobre caminos también destacó la reactivación de los puertos de la provincia. El ingeniero expresó que con esto se logró algo muy importante que se venía gestionando hace mucho tiempo, valoramos la intervención del gobierno para que se haga el dragado y así poner operativo el puerto de Diamante. Hoy están saliendo barcos de 30 mil toneladas de trigo, es decir se reactivó el puerto que era nuestro objetivo desde hace mucho tiempo y del que la Bolsa tuvo mucho que ver en las gestiones. La postura sobre el uso del glifosato Sobre el proyecto que prohíbe el uso del glifosato, la Bolsa se expidió con una nota al concejo deliberante de la ciudad por considerar que fue un proyecto "tomado de los pelos", sin el análisis profundo que requiere.



"No estamos de acuerdo con esta propuesta. Está comprobado a nivel internacional que no afecta, en EEUU lo utiliza desde el año ´70, la comunidad europea acaba de alargar el plazo para el uso de glifosato. Sabemos que es un herbicida muy importante para aumentar la producción", fundamentó Luciani.



En este sentido agregó que hay una notable desinformación respecto a este tema, no está demostrado fehacientemente que cause algún problema en la salud humana o animal.



Pese a esto, desde la entidad si apoyan la reglamentación de las aplicaciones que la provincia está implementando tanto terrestre como área.



"Acordamos con que se exija que cada fumigador tenga el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, que emita una receta del producto que va a utilizar, la dosis y además donde se va a aplicar, cual es la distancia de la población, cual es la orientación del viento entre otras. Apoyamos la reglamentación implementada por la provincia y creemos que va a ser parte de la resolución este conflicto "inútil"- finalizó.