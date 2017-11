La UIA criticó la presión impositiva en pymes y economías regionales

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el impacto de la presión tributaria y las elevadas tasas de interés en las pymes y economías regionales, mientras estimó que el crecimiento de este año se ubicará "un poco por debajo" de los resultados alcanzados en 2015.



A pocos días de realizar la conferencia industrial anual, la tradicional entidad endureció su postura respecto de las iniciativas impulsadas por el Gobierno y señaló que algunos sectores se encuentran a la expectativa de una baja impositiva para concretar inversiones.



El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, advirtió que "en la industria ha caído el empleo y aún no se recuperó", aunque destacó que "en ciertos sectores, como en comercio y construcción subió".



En una conferencia de prensa en la sede de la central fabril para presentar el cronograma de la conferencia, indicó: "En el sector hay preocupación vinculada con temas judiciales, Riesgos de Trabajo y ausentismo".



Al referirse a la generación de empleo, evaluó: "Todo eso está complicando mucho. Antes de tomar más gente, se empiezan a dar horas extras" y puntualizó que "todavía hay miedo" de tomar personal en el marco tributario y laboral actual.



"Hay sectores que están esperando cómo terminan algunas medidas para invertir. el tema tributario es muy fuerte", insistió.



Respecto del proyecto de reforma previsional, puntualizó: "Estamos estudiando cómo repercute", al tiempo que con relación a la reforma laboral, subrayó: "No le tengo miedo a la flexibilización. En un mundo 4.0 se va a necesitar ese tipo de herramientas".



Al ser consultado sobre el déficit comercial, consideró: "Claramente, Brasil fue el disparador. Vemos con optimismo que esté saliendo de la recesión".



Sin embargo, advirtió: "Hay que salir de esa ´Brasil dependencia´ y empezar a traer dólares comerciales a la Argentina".



También apuntó a la política monetaria del Banco Central y resaltó que el nivel de tasas de interés "deja a las pymes muy descolocadas".



El vicepresidente cuarto y titular de la conferencia industrial, Eduardo Nougues, apuntó: "Hubo medidas que nos sorprendieron. Pensamos que las economías regionales iban a tener un trato diferenciado".



"Trabajaremos para que las medidas afecten lo menos posible", afirmó y destacó que "las opciones están abiertas" para negociar con el Gobierno.



Al referirse a la suba de los impuestos en las bebidas azucaradas impulsada en el proyecto de reforma tributaria, destacó: "Obviamente, me gustaría volver a la alícuota anterior".



"Si hay algo que nos sorprendió fue el impacto en las economías regionales. La primera evaluación es que muchos de esos proyectos aumentan los costos", fustigó.



El director ejecutivo de la UIA y Economista jefe, Diego Coatz, analizó que no hay "una recuperación muy dinámica" y anticipó que "en promedio, durante este año el crecimiento va a estar un poco por debajo de 2015".