Rebaja de retenciones a la soja: Se recaudarán US$ 1.000 millones menos

La rebaja de 6% en la alícuota de retenciones al complejo sojero en 2018 implicaría una caída de US$ 1.000 millones en los recursos del Gobierno Nacional. "Esta cifra refuta la idea de que va a existir un alto costo fiscal para el Gobierno Nacional, especialmente cuando se considera que no se está sumando la suba de impuestos que surgirán cuando productores ?con ingresos más altos- procedan a gastar más en bienes de consumo o nuevas inversiones", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los economistas Julio Calzada y Emilce Terré señalaron en el estudio que "de este modo, es muy probable que esa cifra se compense con mayor recaudación de otros tributos".



En un escenario de máxima -es decir, sobreestimando el impacto fiscal real de la medida - la rebaja de 6% en la alícuota de retenciones representará a diciembre de 2018 una caída de US$ 1.000 millones en los fondos del fisco.

"Los motivos por los que los US$ 1.000 millones sobreestiman el impacto fiscal por la rebaja de retenciones son principalmente tres", para los analistas.



Por un lado "se le ha aplicado al valor total de las exportaciones proyectadas para el próximo año una alícuota de derechos de exportación (DEX) del 24% para el poroto de soja y del 21% para los subproductos (es decir, un 6% menos que la alícuota actual)".



"Cuando en realidad dicha rebaja no se hará de una sola vez al comenzar el año 2018, sino que caerán un 0,5% mensual a partir de enero próximo para descontar el 6% recién en diciembre del año próximo", aclararon.



Por tal motivo, el impacto fiscal real de la medida en el año 2018 "va a ser sustancialmente menor a los 1.039 millones de dólares estimados en el presente informe", dijeron.



"En segundo lugar, considerando que en la práctica el derecho de exportación se traslada aguas arriba en la cadena hacia el productor agrícola, la rebaja en retenciones derivaría en un aumento en el precio de la soja", añadieron.



Explicaron que "ello mejorará el ingreso por venta de la mercadería para el productor y, lógicamente, aumentará su tributación en concepto de impuesto a las ganancias, IVA y tributos provinciales y municipales".



"De esta forma se compensaría el impacto de la baja de retenciones sobre los ingresos del Gobierno Nacional y otras jurisdicciones", apreciaron.



Luego "se descuenta ya que las exportaciones del año 2018 no se mantendrán constantes en relación a las del año pasado (2016) sino que, por el contrario, tanto los embarques de poroto como el procesamiento y posterior exportación de harina y aceite de soja aumentarán el próximo año".



"De un tiempo a esta parte -con los actuales niveles de retenciones- los precios no resultan atractivos para el productor ni rentables para la industria exportadora, razón por la cual se observa una merma en la actividad de exportación que podría revertirse con la baja gradual de retenciones prevista", expresaron los especialistas.



También consideraron que "el productor sojero perdió en el último año el 13% de su poder adquisitivo", ya que para el hombre de campo los precios en pesos por tonelada -considerando las subas de la última semana-, se encuentran un 10% por encima de los registrados a la misma altura del año pasado".



Según indica la inflación anualizada que publicó el INDEC al mes de agosto el resto de los bienes y servicios de la economía aumentaron un 23,1%. .



Respecto a los márgenes del sector industrial y exportador, como indicador de la capacidad de pago de los principales demandantes de poroto, éstos han estado muy ajustados en las condiciones actuales.