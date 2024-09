Rosario Romero: “El propósito del Congreso era un Justicialismo en pie y organizado”

El Congreso Provincial del Partido Justicia que se desarrolló el sábado pasado en Paraná contó con 227 personas que asistieron al Sindicato de Comercio. Rosario Romero, que ofició de vicepresidenta primera en el encuentro, fue una de las voces presentes.

Entre los temas principales se acordó la reforma de la Carta Orgánica del Partido con integración de las minorías en cargos expectantes en un 25%. Para los demás puntos de la normativa que regula el partido, se decidió armar una comisión integrada por la Mesa del Congreso, el Consejo Provincial, legisladores e intendentes y que las propuestas analizadas por dicha comisión sean discutidas y validadas en un próximo Congreso.

Por tal motivo, la intendenta Rosario Romero conversó en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, sobre el balance que dejó el fin de semana con un partido unido y proyectando a futuro.

Sobre lo que ocurrió este último sábado, explicó: “Se discutió un temario de ocho puntos. Se establecieron criterios para el Tribunal de Disciplina y para la Junta Electoral. En un proceso participativo, vamos a trabajar un programa de gobierno con los ciudadanos, con los sectores académicos, industriales y aquellas personas que trabajan en la Industria del Conocimiento. Estamos preparándonos no solo para 2025, sino también para 2027”.

Además, Romero amplió: “El propósito era un Justicialismo en pie y organizado con toda su estructura. Creo que se logró. Hubo roces y algunos discursos encendidos”. También mencionó que “hubo un consenso de sectores que somos distintos, pero que formamos parte del Peronismo”. También habló que la incorporación de las minorías “fue una de las cosas más celebradas por todos y fue prácticamente unánime que las minorías estén representadas en las listas en lugares expectables”.

Obras de reparación en la ciudad

A raíz de la rotura del caño de 90 milímetros que afectó a gran parte de la población en Paraná, sostuvo qué se vendrá en la ciudad: “Este año estamos emprendiendo una obra que es una cañería independiente de ese caño, que va a abastecer la zona de Lola Mora, cuya zona sureste es una de las más afectadas. Esta cañería que vamos a habilitar hasta la planta de Lola Mora, que es una obra que se inició hace nueve o diez años y se retomó ahora va a permitir que tengamos un abastecimiento independiente del caño de 900 mm. Eso nos va a dar un alivio frente a las roturas, como las de hoy”.

Rosario Romero con el periodista Nicolás Blanco en Quién Dice Qué

También tocó otra obra que se lleva adelante en Paraná, como la de desagüe en Avenida Racedo, entre Presidente Perón y Pascual Palma: “Es una obra complementaria a la del Juan L. Ortiz, ya está retomada con fondos municipales”. En ese sentido, hizo hincapié en su lema: “Con poco, hacemos mucho”.

También mencionó que la Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, será continuada como así también ir concluyendo todas las obras que quedaron de la gestión anterior. “Estamos en obra en el Paseo Jardín, donde los vecinos están viendo que vamos progresando. Muchas de estas obras las estamos haciendo con empleados municipales. Estamos en obra en el Parque Gazzano y queremos terminar todas esas obras para que la gente pueda disfrutar en su esplendor”, profundizó.

Sin embargo, ya hay por delante otras obras proyectadas: “Tenemos planificadas varias obras en espacios públicos de la ciudad. Si uno ha pasado por el Rosedal, por la Plaza de la ciudad o el Monumento a Urquiza han visto la inversión que ha hecho nuestro Vivero municipal. Estamos asistiendo al mejoramiento de distintos sectores de la ciudad en toda su extensión y no solamente en el centro”.

En ese sentido, Bajada Grande será una de las zonas beneficiadas: “Van a haber un abordaje integral con limpieza de desagües, de calles y mejorado de calles. La labor del trabajador municipal es muy intensa”.

La licitación de 15 mil nuevas luminarias LED

Además, anticipó cómo se gestionaría esta meta: “Este año estamos colocando intensamente luminaria LED porque vamos a lanzar una licitación para poner 5 mil luminarias LED. Nos faltan 15 mil, pero el plan es en lo que resta del año y primeros meses del 2025 colocar esas cinco y luego en el resto del 2025 otras cinco mil y en 2026 estar terminando con la colocación de la luminaria”.

Por otro lado, hizo referencia a la planificación de la colocación de la luminaria LED lo que es octubre a marzo en la capital provincial: “Cada barrio va a ir sabiendo si le corresponde o no”. También mencionó que en 2026 va a haber otro plan de similares características. Sobre los beneficios de la luminaria LED, confesó: “Cambia totalmente la fisionomía de la ciudad”.

“Hacia fines de 2026, el propósito nuestro es terminar con toda la ciudad 100% LED”, concluyó sobre una de las principales metas de su gestión. Entre los beneficios, la intendenta explicó: “Se gasta mucho menos en la ciudad, si vamos al 100% LED. Algunos dicen que un 45% en iluminación pública. Otros dicen 35%, pero es un porcentaje alto”.

El servicio de transporte de colectivo

Acerca de este tema, aseguró: “Estamos enviando en estos días un pliego que tiene que ser debatido por el Concejo Deliberante para la próxima licitación. Entendemos que la situación del transporte en la ciudad no amerita ninguna prórroga del contrato. Por el contrario, decidirnos a mejorar el transporte. Esto requiere una discusión de pliegos y una consulta a la gente. Todo ese proceso lo vamos a hacer entre los meses de septiembre y octubre”.

En referencia al pliego, se aclaró que no solo se contemplarán las condiciones de la nueva licitación, sino que también abarca “el diseño de las nuevas líneas. No es necesario esperar hasta el vencimiento del contrato porque se puede pensar un rediseño de las líneas y ya licitar, es decir, no hay un contrato de exclusividad con la empresa que está prestando el servicio. El año que viene podemos arrancar con algunas opciones para la gente, que sabemos que padece el transporte. Es un problema viejo, pero requiere soluciones de fondo, pero en el peor momento. A las provincias se les ha restado totalmente el subsidio que antes recibían de Nación. Por lo tanto, el pasajero de Paraná paga hoy $940”.

Volviendo a la idea del nuevo diseño, trataría de la reducción de algunas líneas, “pero hacer recorridos troncales y más rápidos para que la gente, a través de su celular, pueda saber cuándo va a pasar el colectivo”. También no descartó que se sumen nuevas modalidades de pago, más allá de la conocida con la SUBE: “Queremos que se pueda pagar con cualquier medio de pago. El que no tenga la SUBE, que pueda pagar con s tarjeta de débito y cualquier aplicación”.

Proyectos anunciados y sancionados

Tampoco dejan de lado la idea “de un Estado promotor y facilitador” y, por ende, se comenzó el diálogo con diferentes actores, como el anuncio de un decreto reglamentario de la ley de Ordenanza de Procedimientos, “con el cual vamos a habilitar las audiencias resolutivas. Esto es cuando tengan que opinar varias oficinas de la Municipalidad sobre la factibilidad de un proyecto, si la obra está finalizad o aprobada, tengamos la obligación de hacer una audiencia en la que convoca a todas las partes que puedan opinar”.

El Banco de Tierras fue otro de los temas charlados por la jefa municipal. En ese sentido, aclaró que este tema “está muy avanzado y estamos reglamentando el Banco de Tierras”. Asimismo, profundizó: “Vamos a poner a disposición de habitante de la ciudad que no tenga una vivienda la posibilidad de adquirir a un precio promocional un predio que la Municipalidad va a ofrecer”.

Además, ahondó que el Banco de Tierras “tiene el propósito que los paranaenses se queden en Paraná, que puedan acceder a la tierra y que puedan edificar”.

La pérdida del empleo privado

Según los últimos informes a los que accedió este medio, la pérdida es de un total de cinco mil empleos por parte de empresas privadas en lo que va del 2024 en Entre Ríos. Sobre la situación en Paraná, se aclaró que el municipio mantiene una buena relación con el Parque Industrial: “Queremos fortalecerlo y uno de los reclamos que hemos hecho tanto el gobernador como en mi caso en Nación es la continuidad de la ruta nacional Nº12, incluyendo el acceso al Parque Industrial y la conexión en la Circunvalación. Es sumamente necesario tener un acceso mucho más fluido, que quede aislado del ingreso de camiones que no vienen al Parque Industrial. Esa obra está muy avanzada y sería una pena que el gobierno nacional no la termine”.

Asimismo, referenció que el empleo que se perdió hasta ahora “está muy vinculado a la construcción porque al perderse la obra la pública, tuvo que despedir o suspender a muchos estados. Al recuperarse la obra en la ciudad, vamos a ir viendo paulatinamente una recuperación del empleo”.

La relación con el empleado municipal

Acerca de este punto, Romero dijo que hay diálogo permanente “para hacer concursos, de seguir con una planta ordenada, venimos con los pagos al día y todos los meses hay una recomposición salarial”. Sobre este último punto, rememoró que el último acuerdo salarial “era por dos meses con un porcentaje de aumento. Nuestro propósito es la recuperación del salario del municipal, pero que tenga relación con los ingresos que tiene el municipio”.

La cancelación de la Fiesta de Disfraces

Cabe recordar que a fines de agosto se comunicó que finalmente la vigésima edición de la emblemática Fiesta de Disfraces no se llevaría a cabo, pese a haber sido anunciada en la zona de la Costanera.

Acerca de los puntos que llevaron a esta decisión, la intendenta explicó: “Hay una conjunción de factores. Aspiro a que se haga porque en el informe la policía sugiere otros lugares alternativos. En principio, estábamos de acuerdo con que se hiciera en el Puerto. El informe de la policía nos alerta sobre algunas situaciones de inseguridad que se podían producir, incluso en las salidas de emergencia que había algunas dificultades. Nos preocupó eso, pero también hubo una oposición de muchas vecinales ligadas a la zona. Los mismos organizadores decidieron, antes de reunirse nuevamente o de reevaluar lugares, suspenderla”.