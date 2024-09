Reforma jubilatoria en Santa Fe: la palabra de los diputados tras los disturbios

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la ley de Reforma Previsional que impulsó el gobierno. El proyecto se aprobó en general y luego pasó a cuarto intermedio por los disturbios que se generaron en la puerta de la Legislatura.

Luego, en horas de la tarde, los diputados retomaron la sesión, se informó a Elonce que estuvo presente en el lugar.

Farías: “Vamos a defender la votación”

Pablo Farías, diputado y presidente del bloque Socialista, expresó a Elonce que “ahora seguimos sesionando. Esta institución de la democracia no puede estar a merced de violentos que lo que querían hoy es que no sesionáramos. Cualquiera puede expresar un descontento o su oposición a una norma que estemos votando, nunca nos opusimos a ello. Lo que no pueden pretender es que este cuerpo no sesione, a través de medios violentos. Por eso seguimos sesionando, por eso se realizó la votación y pasamos a cuarto intermedio para que se descomprima el clima violento que había en la plaza. Ahora se reanudó la sesión y seguimos sesionando”.

Indicó que “se hará una denuncia que la harán institucionalmente las autoridades de la legislatura. En este país ha costado demasiado recuperar la democracia, el funcionamiento de las instituciones para que un grupo de violentos intente tratar de evitar lo que sucedió. Puede haber estado planificado. En conjunto con el gobierno habíamos decidido y estuvimos de acuerdo en retirar el vallado. Hubo destrucción del patrimonio y personal policial herido. Haremos la denuncia penal e iremos hasta las últimas consecuencias. Queremos saber la identidad de quienes hicieron esto, porque atentan contra la democracia y las instituciones”.

“Todos pudieron expresarse libremente, no había ninguna justificación para hacer lo que hicieron. La violencia no es justificable”, remarcó.

Sobre la votación de la reforma, señaló: “Tal cual lo establece el reglamento, una vez que se está dando el debate sobre un proyecto de ley, existe la posibilidad de mocionar, que se cierre el debate y se pase a votar. Estaba justificado. Lo que querían los violentos, que ya en ese momento habían ingresado al hall de la legislatura, era que no se produjera la votación. Teníamos la mayoría, se votó con la mayoría necesaria. Teníamos quorum, se votó por mayoría, por eso no hay ninguna discusión. Se volvió a discutir cuando retomamos la sesión y quedó claro para la mayoría. Vamos a defender esa votación”.

Rodenas: “Esta reforma es un ajuste encubierto”

Por su parte, la diputada Alejandra Rodenas, del bloque Compromiso Justicialista, expresó: “Hubo una serie de irregularidades al comienzo de la sesión, que llevaron a una gran confusión. No se sabía exactamente quiénes habían votado en contra, quienes a favor y quiénes se habían abstenido. Hubo un clima de tensión en un determinado momento, que esto no invalida de ninguna manera el valor de la movilización de las agrupaciones, de los gremios y asociaciones que se acercaron a la legislatura. Vinieron, inicialmente, pacíficamente. Nosotros pudimos salir a hablar con ellos, porque en labor parlamentaria habíamos solicitado que nombraran representantes para venir a la sesión, para poder observarla”.

Indicó que en la movilización “hubo un sector minoritario, de los que siempre hay, que no se sabe a quién responden, que generó los disturbios en la legislatura. Esos grupos son siempre violentos. Los trabajadores se manifiestan con felicidad, alegría, aún sabiendo de que los iban a ajustar. No puedo decir que había infiltrados, sino que debería haber un operativo racional que sofocara rápidamente eso que ocurrió”.

“La movilización fue muy grande en la capital y en el resto de la provincia, todos los sectores nos daban fuerzas mientras estábamos debatiendo y librando una `batalla´ argumentativa, que en un momento se dispuso que se terminaba. Creo que hubo un mal manejo de la sesión en ese momento y una mala interpretación del reglamento. La sesión no estaba terminada. La votación se da después de argumentar. El sentido de la argumentación es que nos escuchemos. En el momento de tensión pedimos un cuarto intermedio para que la cosa se calme, que los revoltosos extremos sean neutralizados, para que los movimientos que estaban en paz se sigan movilizando”, agregó.

Tras retomar la sesión “se dejó constancia de las cosas. Los que habíamos firmado dictamen negativo habíamos quedado como que nos habíamos abstenido. Tuvimos que salir a aclarar que esto no era una abstención, sino una votación en contra de esta reforma, que es ajuste. Y esto recién empieza. No están evaluando el malestar social. Esta reforma es un ajuste encubierto, la provincia está copiando una lógica de subordinación del gobierno nacional que la pone en una situación de rodillas frente a una lógica de ajuste”.

“Hay que reclamar a la nación. El artículo que vetó Milei con la reforma jubilatoria, incluía ese dinero que tenía que llegar a la provincia”, finalizó. Elonce.com

Imágenes de cómo quedó el ingreso a la Legislatura

