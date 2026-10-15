Murió Norberto Di Próspero, dirigente del gremio de trabajadores del Congreso

El dirigente sindical falleció repentinamente a los 61 años. Condujo durante más de dos décadas la Asociación del Personal Legislativo y ocupó importantes cargos gremiales.
El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, murió este miércoles a los 61 años, de manera repentina. El dirigente encabezaba desde hacía más de dos décadas el sindicato que representa a los trabajadores del Congreso de la Nación y su fallecimiento generó expresiones de pesar entre legisladores, dirigentes gremiales y empleados parlamentarios.
La noticia fue confirmada por la comisión directiva de APL mediante un comunicado oficial, en el que expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del sindicalista.
“Con profundo dolor informamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero y Secretario General Norberto Di Próspero”, manifestó la organización gremial.
El sindicato también anunció que permanecerá cerrado por duelo durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.
Di Próspero había asumido la conducción de la Asociación del Personal Legislativo en 2004, cuando llegó a la secretaría general mediante la Lista Verde y Blanca, después de suceder a Ricardo Sablich.
Desde entonces, consiguió sucesivas reelecciones y permaneció al frente de la organización durante seis mandatos consecutivos.
A lo largo de su trayectoria, participó en negociaciones salariales, acuerdos laborales y distintas instancias de diálogo con las autoridades de las cámaras de Diputados y Senadores.
Su actividad sindical había comenzado varias décadas antes. En 1988 se desempeñó como delegado y, posteriormente, ocupó durante cuatro períodos la secretaría adjunta de APL.
Además, presidió la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), organización que reúne a trabajadores parlamentarios de distintas provincias. Había sido reelegido recientemente para continuar en ese cargo hasta 2030.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su pesar por el fallecimiento del dirigente, quien también ocupaba la Secretaría de Asuntos Legislativos de la central obrera.
En su mensaje, la organización recordó la extensa trayectoria de Di Próspero y destacó su participación en la representación sindical de los empleados del Congreso.
Desde APL también manifestaron: “Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”.
Por su parte, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria expresó sus condolencias y recordó al dirigente por su actividad en defensa de los derechos laborales.