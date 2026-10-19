Milei viaja a España: la agenda de actividades

El presidente Javier Milei parte este lunes a las 23 rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes a las 13hs. (hora argentina), sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15hs.. A continuación, a las 8hs., mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

A las 10hs. estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al mediodía, a las 14hs., tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16hs. tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8hs.; Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro, señala la Agencia NA.

La semana del Gabinete

El lunes a las 10hs., la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto, para dar cierre a la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz; estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

A las 15hs. Ravier dará su habitual conferencia de prensa, mientras que el Presidente, a las 17hs. previo a su viaje a Madrid, participará de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM, de la provincia de Neuquén, junto a su hermana y secretaria de Presidencia.

El martes 20, a las 13hs. habrá una nueva reunión de Mesa Política, mientras que a las 15hs. Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

El miércoles desde el mediodía, en el Congreso, comenzará la sesión en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Al cerrar la semana Karina Milei, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes, este viernes a las 12hs., para anunciar la creación de un nuevo centro que integrará la conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales.

Monteoliva, Sturzenegger y Quirno continúan con actividades

El lunes, la ministra Monteoliva participará de la recepción de bienvenida del encuentro de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo, mientras que el martes a las 10hs., estará en la apertura del encuentro de la FIEP, en el Palacio Libertad, que tiene como objetivo promover la cooperación entre fuerzas policiales de distintos países.

El mismo día, paralelamente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal en “Sociedades IA”, en el marco de SAIACONF 2026, en el Centro Costa Salguero; el viernes hará lo propio y viajará como invitado por la Fundación Naumann, al Congreso RELIAL 2026, en Medellín, Colombia, donde disertará sobre “Cómo estamos liberando a Argentina y sugerencias para Colombia”.

El miércoles a las 18hs., Monteoliva, asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero, mientras que el jueves participará de manera virtual de la 4.ª Jornada de Seguridad en Procesos en la Industria de Oil & Gas, que se desarrolla en la provincia de Neuquén.

El jueves a las 14hs., Quirno mantendrán un encuentro con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el Palacio San Martín.