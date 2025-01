Milei acusó a Villarruel de estar "desconectada de la realidad" tras polémica por salarios

Javier Milei respondió a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había asegurado que gana "menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos y voceros"; en un nuevo capítulo en la interna de La Libertad Avanza, el mandatario nacional aseguró que su compañera de fórmula "está desconectada de la realidad".

El cruce se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice al comunicar que gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.

Bajo esa línea, Milei detalló: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000. Entonces, es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad (por Villarruel) y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy muy desafortunada".

Javier Milei y Victoria Villarruel. (foto: archivo)

"Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo y, cuando me hizo el reclamo salarial, le dije que no iba a ajustar y seguirá siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión", añadió en radio Mitre.

Por último, se refirió a la interna entre ambos: "Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones".

La pelea por el congelamiento de los salarios

Tras las presiones de Nación, Villarruel emitió un decreto en el que se postergó el congelamiento de las dietas para los miembros de la Cámara alta. Si la medida no se aplicaba, pasaban a percibir haberes cercanos a los $9,5 millones mensuales en bruto.

La última actualización del sistema de haberes para los senadores fue realizada en una votación sin debate en el mes de abril. A partir de allí, y dado el esquema de módulos al que están sujetas las dietas, los ingresos de los legisladores del Senado superaron los $7 millones.

Una de las respuestas de Villarruel en su cuenta de Instagram

"He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo", aseguró la titular del Senado de la Nación, en una publicación en redes sociales.

La decisión llegó luego de que el vicepresidente de la bancada oficialista, Bruno Olivera Lucero, le pidiera por escrito a la vicepresidenta que deje sin efecto el aumento de dietas prevista para este mes, en un fuerte cruce entre Milei y su compañera de fórmula. (fuente: Ámbito)