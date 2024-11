Milei a Trump: “Felicitaciones por su formidable victoria”

El presidente Javier Milei felicitó al republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

"Felicitaciones por su formidable victoria", resaltó el mandatario nacional en su cuenta de la red social X.

Acotó: "Ahora, make America great again. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y Bendiciones. Atentamente, Javier Milei".

El Presidente acompañó el mensaje con una fotografía de ambos montada sobre las banderas de los Estados Unidos y la Argentina. Así, se sumó a los saludos que le enviaron a Trump líderes internacionales del Reino Unido, Israel, El Salvador, Italia y Francia, entre otros países tras el triunfo sobre la demócrata Kamala Harris.

El Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) había sido cuidadoso de no expresar favoritismo en la elección de los Estados Unidos, aunque es reconocida la preferencia de Milei por Trump.

Ahora, con la elección norteamericana definida, la Argentina terminará de definir quién será el próximo embajador en ese país, tras la salida de Gerardo Werthein de ese cargo para convertirse en canciller.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u