Marcha en defensa de la universidad pública: “Luchamos por nuestro futuro”

En la previa de la marcha universitaria contra el veto a la ley que otorga mayor financiamiento para las casas de estudio, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Piera Fernández, en declaraciones a Elonce sostuvo que “esperan una gran convocatoria”.

“Lo central es que toda la sociedad argentina está orgullosa de nuestra universidad pública”; expresó al sostener que en los últimos días han vivido una campaña de desprestigio permanente sobre el sistema universitario para justificar un ajuste que no tiene antecedentes. La universidad es una posibilidad de un futuro mejor”

En este sentido, Fernández destacó que “después de muchos meses donde no encontramos la posibilidad de soluciones que no quiso dialogar, el Congreso de la Nación nos dio una ley de Financiamiento, que es responsable fiscalmente no pone en riesgo el equilibrio fiscal”.

Asimismo, mencionó que “la movilización es sobre todas las cosas para pedirle a los Diputados que rectifiquen nuevamente esta ley”.

La titular de la FUA criticó a la gestión de Milei por brindar “datos tergiversados y otros que son absolutamente falsos, como esta idea de los alumnos fantasma”. En este marco, sostuvo que “en las universidades las situación es muy indignante, más del 60 por ciento de los docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Muchos cuentan con más de un trabajo para poder llegar a fin de mes y eso deteriora la calidad académica”.

Además, hizo referencia al “aplastamiento de las becas” y muchos de los estudiantes no están pudiendo asistir a clases por el alto costo. Acto seguido, cruzó al gobierno por “los dichos que sostienen que los sectores más vulnerables de la sociedad financian una educación para ricos, pero en realidad según el Indec el 45 por ciento de los estudiantes universitarios son pobres, hay universidades donde más del 80 por ciento de lso ingresantes son primera generación de su familia en ingresar a la universidad”

“No podemos permitir que se destruya la Universidad Pública”, cerró.