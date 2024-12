Juez que investiga a Kueider anticipó la condena que podría recibir el senador si es hallado culpable

Kueider posible condena. El juez paraguayo Humberto Otazú, quien está a cargo de la investigación del caso del senador argentino Edgardo Kueider, actualmente bajo arresto domiciliario en Asunción, ofreció nuevos detalles sobre el proceso judicial que involucra al legislador.

Fue enfático en señalar las implicancias legales y el impacto del caso tanto en Paraguay como en Argentina. El legislador entrerriano está acusado de estar vinculado con actividades de contrabando.

En su declaración, el magistrado indicó que, si se prueba la culpabilidad de Kueider, "de acuerdo a nuestra normativa, puede recibir dos años y medio de privación de la libertad". Este plazo se enmarca dentro de las leyes paraguayas, que consideran las implicancias del contrabando como un delito grave.

Sin embargo, Otazú también subrayó que, a pesar de ser un senador argentino, "para nosotros no es un asunto de tanta notoriedad porque no es funcionario paraguayo". En ese sentido, el magistrado aclaró que el caso no tiene una trascendencia excepcional más allá de la gravedad de los hechos.

El senador aes considerado un "simple turista"

El juez aclaró que el hecho de que Kueider sea senador en Argentina no otorga un trato especial dentro del proceso judicial paraguayo. "Está siendo tratado como un simple turista como cualquier otro extranjero que llega al país", explicó. De esta manera, la situación del legislador no difiere en términos legales de la de cualquier otro ciudadano extranjero que se vea involucrado en un delito en Paraguay. Además, Otazú confirmó que la policía paraguaya está supervisando de cerca al senador, quien "le está encima" con vigilancia constante mientras se lleva a cabo la investigación.

También explicó a Radio Rivadavia que el proceso judicial debe ajustarse a un calendario determinado por el Código Procesal paraguayo. "El caso tiene un plazo de seis meses para ser completado", comentó el juez, añadiendo que, dependiendo del desarrollo de la investigación, "el proceso puede durar cuatro meses, más, o inclusive se puede adelantar".

De acuerdo con el magistrado, la fiscalía tiene la responsabilidad de presentar las pruebas y conclusiones pertinentes ante el juzgado para avanzar con el juicio.

Humberto Otazú. Web

Fianza de 150 mil dólares y la importancia del contrabando en la región

El juez también se refirió a la fianza de 150 mil dólares que se impuso tanto a Kueider como a su secretaria, Iara Guinsel Costa. "El dinero de la fianza está incautado", señaló Otazú, aunque aclaró que aún no se ha realizado el depósito correspondiente.

En cuanto al fiador presentado por Kueider, el juez afirmó que se trata de un "abogado reconocido, con buen prestigio profesional, y ha presentado toda la documentación" requerida.

Finalmente, Otazú destacó la relevancia del caso, especialmente debido a las implicancias del contrabando. "Para nosotros y para toda la región, el contrabando es un delito fuerte porque tiene implicancias en nuestra sociedad", subrayó el juez. Además, reconoció que el caso alcanzó una gran "notoriedad e impacto mediático en ambos países", lo que refleja la magnitud de la situación.