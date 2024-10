"El Gobierno es promotor de la educación pública", aseguró Francos

Guillermo Francos se pronunció sobre el reciente veto a la ley de Financiamiento Universitario y el conflicto generado con las instituciones de educación superior. "El Gobierno es un promotor de la educación pública", subrayó el funcionario.

Franco cuestionó las demandas de las universidades y sugirió que "parece que esto es más un movimiento político contra el Gobierno que a favor de la educación pública". Agregó que "a quienes realmente les preocupa la educación, les diría que se queden tranquilos: el Gobierno nacional no tiene intención de desfinanciar la educación pública. Sí busca que el gasto sea más eficiente, porque se habla a menudo de que no es solo gasto, sino inversión".

Finalmente, enfatizó que "el objetivo es asegurar que el gasto en universidades públicas sea efectivo, apoyando a aquellas que capacitan a los profesionales que Argentina necesita. No habrá un ataque a las universidades; al contrario".

De cara a semanas decisivas en el Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que al presidente Javier Milei "no le preocupa que el Presupuesto 2025 no sea aprobado". La propuesta del Poder Ejecutivo ya comenzó a ser tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y continuará este martes con la presencia de la ministra Patricia Bullrich.

Respecto a la posibilidad de que el Congreso no apruebe la iniciativa, Francos comentó: "Esperemos que no sea así, pero tampoco nos asusta. Gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas te entrena para enfrentar situaciones críticas". Añadió que el presidente Milei "no le teme a nada y está convencido de lo que está haciendo. Él espera que se apruebe el Presupuesto, pero si no se aprueba, les dirá a los argentinos 'miren, así vamos a gobernar'".

Por último, mencionó que si la iniciativa no avanza, podría prorrogarse el Presupuesto 2023, el cual ha estado en vigencia durante todo el año. "Siempre es una posibilidad. Estamos discutiendo en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si no se aprueba, quedará vigente el presupuesto anterior con las actualizaciones correspondientes". (Con información de Ámbito)