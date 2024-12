Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ nacional

Finalmente, Cristina Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional, durante un acto que se llevó a cabo este miércoles en la UMET y en medio de cuestiones clave de cara al año electoral, en donde se especula con una candidatura de la ex vicepresidenta. "Vamos a presentar en marzo una propuesta de trabajo partidaria", prometió la nueva titular del PJ y señaló que los cinco desafíos que tiene el partido son "formar, informar, planificar, divulgar y organizar". "No puede ser que todo se reduzca a una pelea para la elección y después no pasa más nada. Es parte del desastre de la política en general de la República Argentina", sintetizó y pidió recuperar "la militancia para un proyecto de país".

Durante su alocución, la flamante presidenta del PJ fue crítica hacia la gestión económica de Javier Milei. "Este Gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera", dijo y agregó: "Estamos en un ciclo de apropiación y depredación".

"Hay una aceptación de la sociedad a un ejercicio de ajuste violento sobre sectores, en tanto y en cuanto no los toquen a ellos. Esto no se trata de una crítica social sino de una descripción". "Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es la cuarta experiencia de valorización financiera", consideró.

En ese marco, se preguntó: "¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio o en cualquiera cosa que dé trabajo si tengo un sistema que me permite ganar en dólares? Este es hoy el Gobierno de Javier Milei; que la cuenten como quieran, pero es esto. Y extractivista, consagrado por el RIGI". Al referirse a la aprobación del régimen en la ley Bases en el Senado, desarrolló el rol del legislador Edgardo Kueidere interrogó "¿cómo fue obtenido ese voto?": "Las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación se consiguen así".

Cristina Kirchner asumió como titular del PJ. (foto: Ámbito)

Posteriormente, reconoció el sostenimiento del supéravit comercial pero entendió que "no alcanza para cubrir el déficit de los servicios". A su vez, planteó que "el blanqueo fue un éxito" pero indicó que "en este año tenemos un endeudamiento de casi u$s 100.000 millones más" y que no existe una "renegociación virtuosa, sino forzosa, porque no tienen los dólares ni acceso a los mercados internacionales".

En un momento de su discurso, Cristina Kirchner comenzó a analizar la tapa de un diario opositor en el año 2015. "La CGT paraba en esa época", ironizó y apuntó que los medios de comunicación tuvieron responsabilidad en la pérdida de confianza en la política. "Después de cada ciclo de gobiernos nacionales y democráticos, se embanderan de nuevo con políticas del neoliberalismo en ciclos que yo denomino de depradación y apropiación", analizó y concluyó con humor: "Milei vive en Disney, como si estuviera en un cumpleaños".

CFK se refirió al caso Kueider

Fernández de Kirchner también se refirió al caso del senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar, algo que, según ella, “no tiene antecedentes en nuestra historia”. Kirchner vinculó este hecho con la aprobación de la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Inversiones Globales Integradas), señalando que, como en otros momentos históricos, el despojo de recursos naturales y la implementación de políticas neoliberales afectan gravemente a la soberanía nacional. “Nunca van a encontrar un hecho como este cuando se trata de leyes populares y democráticas”, enfatizó. (con información de Ámbito e Infobae)