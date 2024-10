Conflicto docente: esta semana habrá asambleas en escuelas y congreso de Agmer

Conflicto docente. “Seguimos exigiendo al gobierno provincial un salario digno, primera condición pedagógica para sostener la escuela pública”, señaló la semana pasada el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) .

Durante la reunión se definió la realización de asambleas en las escuelas durante este martes y miércoles para definir el jueves, en un Congreso su adopta nuevas medidas de fuerza en el marco de los reclamos salariales que llevan adelante los gremios docentes al Ejecutivo entrerriano.

Asambleas y congreso

Martín Tactagi, secretario adjunto de AGMER Paraná, expresó a Elonce que “resolvimos realizar un Congreso el próximo jueves, 17 de octubre, para ver cómo seguimos con las discusiones en función de lo que el gobierno provincial aún no nos ha contestado”.

Martín Tactagi. Foto: Elonce

Destacó que “la cuestión salarial está totalmente atrasada, el gobierno la pagó de manera unilateral sin tener discusión con nosotros, a pesar de que la rechazamos en distintas oportunidades. Paga un bono Fonid, que es en negro, que no es remunerativo y que desfinancia la Caja de Jubilaciones, no llega a los jubilados. Está lejos de nuestras necesidades. Todas las escuelas discutirán entre martes y miércoles qué hacer frente a la no respuesta del gobierno”.

Solicitan el cese de las Declaraciones Juradas

Asimismo, desde el gremio emitieron un comunicado en el que exigen a las autoridades provinciales de la Departamental de Escuelas “el inmediato cese de las vías de hecho implementadas” y “se abstengan a efectuar intimaciones contrarias a las normas vigentes”.

Indicaron que, ante las numerosas consultas recibidas en el sindicato, “volvemos a insistir ante la comunidad escolar que quienes presentaron revocatoria de la resolución 2771/24 CGE o comunicaron expresamente su manifestación de voluntad respecto de dicha resolución, no aceptaron la propuesta de cargar la información que la misma contiene y miles de trabajadores, a través de esa presentación, cuestionaron su validez legal”.

Aclararon que, en dichos casos, “no corresponde llevar adelante la carga de datos, porque no se ha aceptado la propuesta que contiene la Resolución 2771/24 CGE”.

Por otra parte, expresaron que “requerimos den cumplimiento a las disposiciones relativas a los actos administrativos y las formas de notificación que establecen la Ley 7060 y la Resolución 2768/24 CGE, lo contrario implicaría un ejercicio abusivo de poder y posible incumplimiento a deberes de funcionario”.

Remarcaron que “los documentos sin firma son inválidos. Los correos electrónicos que no cumplen con la Resolución 2768/24 CGE son inválidos y carecen de poder de notificación. Las Circulares del CGE no constituyen normativa, sino instrumentos aclaratorios. La Resolución 2566/16 CGE está suspendida”.

