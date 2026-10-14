AGMER Paraná se suma a la Marcha Federal Universitaria: horario y recorrido de la movilización

REDACCIÓN ELONCE
AGMER Paraná confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria de este jueves 15 de octubre. La concentración será a las 17 en Plaza 1º de Mayo, desde donde los manifestantes marcharán hacia Casa de Gobierno para reclamar mayor financiamiento educativo.
AGMER Paraná se sumará a la Marcha Federal Universitaria que se realizará este jueves 15 de octubre en la capital entrerriana, en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas, recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La concentración está prevista para las 17 en la Plaza 1º de Mayo de Paraná. Desde allí, docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y organizaciones participantes se movilizarán hacia la Casa de Gobierno provincial.
Desde la seccional del gremio docente señalaron que la defensa de las universidades forma parte de un reclamo más amplio por el sostenimiento de la educación pública en todos sus niveles. En ese marco, también mencionaron las demandas del sistema educativo entrerriano relacionadas con salarios, infraestructura y condiciones de enseñanza.
AGMER Paraná reclamó mayor financiamiento educativo
Mario Fuentes Godoy, secretario de Prensa de AGMER Paraná, sostuvo que las decisiones vinculadas con el sistema educativo responden a diferentes concepciones sobre el papel del Estado y la sociedad.
“Los modelos educativos y las decisiones de política educativa no son arbitrarios ni ingenuos: responden a determinadas concepciones de la economía, del Estado y de la sociedad. Por eso, cuando discutimos el financiamiento de la educación, también discutimos qué país queremos construir”, expresó.
El dirigente planteó que la educación pública debe garantizar tanto la formación técnica y profesional como el desarrollo del pensamiento crítico y la participación democrática.
Convocatoria a docentes, estudiantes y trabajadores
“No puede limitarse a preparar personas para insertarse en el mercado laboral. Debe brindar herramientas para producir conocimiento, intervenir en las decisiones colectivas y contribuir a construir un modelo económico y una sociedad soberanos”, afirmó Fuentes Godoy.
Finalmente, desde AGMER Paraná convocaron a fortalecer la participación conjunta de docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y la comunidad en la movilización.
La organización reclamó a los gobiernos nacional y provincial que garanticen los recursos necesarios para sostener la educación pública. La marcha partirá este jueves, después de la concentración de las 17 en Plaza 1º de Mayo, rumbo a Casa de Gobierno.