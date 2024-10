“No hay que callarse”, aconsejó víctima de abuso tras la condena a sus violadores

La Justicia de Concepción del Uruguay condenó a cinco individuos por violar a una joven, aprovechándose de su estado de indefensión. Los hechos atribuidos a los ahora condenados ocurrieron en la madrugada del 16 de noviembre del 2019 en la localidad de Villaguay.

El principal acusado de “Abuso sexual con acceso carnal”, fue E.M.Y de 27 años, por instigar a los demás a cometer la violación, entre ellos, su hermano J.F.Y de 22 años. El resto de los imputados por el hecho, fueron M.M.D.H de 27, F.C. de 27 y S.T. de 27 años.

Según pudo confirmar Elonce, E.M.Y, fue condenado a siete años de prisión efectiva, mientras que el resto de los imputados, recibieron la sentencia seis años de prisión.

La conformidad de la víctima con la condena

La víctima, cuyas iniciales son J.R.D., se mostró “conforme con la condena, después de tantos años de lucha y de pelearla para proteger a mí y a mi familia”. La joven, a través de Elonce, agradeció a sus abogados y a quienes la representaron al comienzo del proceso judicial “porque tuvieron que pelearla contra el fiscal, que siempre puso muchas trabas y no quería elevar la causa a juicio”.

En la oportunidad, la joven de 27 años repasó “la condena social” que vivió tras denunciar a sus abusadores. “En el pueblo nos hicieron la vida imposible, no nos creían, porque provengo de un nivel social medio bajo, y ellos son chicos de plata”, comparó. “Pero hoy se vio que no hay que confiar en las personas que visten de corderos, porque son malas personas”, sentenció.

“Fue una condena social porque no me creían y siempre me decían que me lo merecía, y a mi familia siempre le llegaron comentarios negativos”, recordó.

“No hay que callarse”

J.R.D. recomendó a otras víctimas de abuso “que nunca se callen, que confíen en la Justicia y en los abogados, porque el camino es difícil, pero tarde o temprano llega la condena”.

Mientras afronta un tratamiento psicólogo por los aberrantes hechos en los que fue víctima, la joven se mostró esperanzada en “poder dar vuelta la página”, porque la condena a sus violadores representó “un antes y un después, el poder ver la luz y vivir de otra manera, porque se hizo Justicia”. “Ahora, podemos levantar la cabeza”, reafirmó.

J.R.D. proyecta trabajar y estudiar la carrera de Enfermería “para ayudar a los demás”. “Quiero seguir con mi vida, formar una familia y no tener miedo a la persona que me toque de compañero; poder vivir cosas que hace cinco años no hacía porque vivía en la oscuridad”, manifestó la joven.