Vecinos acorralaron a un presunto ladrón de motos y la Policía intervino para evitar una agresión en Paraná

El episodio ocurrió en calles Francia y Crespo, donde el propietario de una Honda Wave y sus familiares retuvieron a un hombre señalado por el robo. La Policía recuperó dos motocicletas sustraídas y el sospechoso quedó supeditado a la causa. VIDEO.
Un grupo de vecinos acorraló a un presunto ladrón de motos en Paraná y la Policía debió intervenir para resguardarlo ante la posibilidad de que fuera agredido. El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Francia y Crespo, donde familiares de una víctima de robo habían retenido al sospechoso.
El episodio ocurrió en las últimas horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso por una detención civil. Al arribar, encontraron a varias personas que mantenían demorado a un hombre señalado como presunto responsable del robo de una motocicleta Honda Wave.
Según la información policial, el rodado había sido sustraído el 11 de octubre de 2026 y pertenecía a una persona del barrio La Milagrosa. La motocicleta fue recuperada y se encontraba en el lugar cuando llegaron los uniformados.
La Policía intervino para evitar que agredieran al sospechoso
La situación generó momentos de tensión entre las personas que se habían reunido en el sector y el hombre acusado de cometer el robo. En los videos registrados por testigos se observa cómo los presentes increparon al sospechoso, mientras reclamaban por lo ocurrido.
Ante ese escenario, los efectivos policiales intervinieron para controlar la situación y resguardar al hombre, evitando que el conflicto derivara en una agresión física.
De acuerdo con las actuaciones, quienes lo mantenían retenido eran el propietario de la Honda Wave y sus familiares.
La motocicleta había sido localizada oculta en el sector del arroyo, debajo del puente de calle Francia.
Encontraron otra motocicleta robada entre las malezas
Durante el procedimiento, los policías realizaron una inspección de las inmediaciones con ayuda de linternas.
En esas circunstancias, descubrieron una segunda motocicleta cerca de una vivienda precaria, en un sector cubierto por malezas. Se trataba de una Motomel Skua de 200 centímetros cúbicos, de color azul.
Al verificar el dominio y la numeración del vehículo, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo, registrado el 10 de octubre de 2026.
De esta manera, el operativo permitió recuperar dos motocicletas que habían sido denunciadas como sustraídas en fechas diferentes.
Qué resolvió la Justicia sobre el hombre demorado
Una vez finalizadas las primeras actuaciones, el personal policial informó lo sucedido al fiscal en turno.
La autoridad judicial dispuso la correcta identificación del hombre demorado, quien quedó supeditado a la causa, sin que se ordenara su detención.
Respecto de las motocicletas Honda Wave y Motomel Skua, el fiscal ordenó su secuestro para completar las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, ambos vehículos deberán ser restituidos a sus respectivos propietarios, una vez cumplidos los trámites legales.
El procedimiento quedó documentado mediante las actuaciones policiales, mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades vinculadas con los robos denunciados.