Un auto despistó, chocó y terminó en un zanjón: un niño fue hospitalizado

Auto despistó y chocó. Un chico de 12 años fue trasladado en ambulancia al hospital materno infantil San Roque luego de que el auto en el que iba como acompañante de su hermano mayor despistara y terminara dentro de un zanjón frente a la planta de gas del Acceso norte de la capital entrerriana.

Un auto despistó, chocó y terminó en un zanjón en Acceso Norte

El bombero voluntario, Lucas García, señaló a Elonce que fueron alertados por el servicio de emergencias por un siniestro vial ocurrido en la mano de ingreso a Paraná.

Accidente en Acceso Norte. Elonce

Sobre el accidente

El incidente fue protagonizado por un Fiat Palio gris, el cual iba al mando de un joven de 19 años. “Habrían colisionado y volcado. Por suerte, pudieron salir por sus medios. Tienen golpes varios, pero no hay que lamentar más que daños materiales”, expresó.

Accidente en Acceso Norte. Elonce

Acerca del estado de salud del niño que fue hospitalizado, García confirmó que estaba “bien. Gracias al hermano, que supo maniobrar, pudo tirarse a la banquina, no pasó a mayores”. No obstante, en el hospital San Roque le realizarán los estudios necesarios para descartar cualquier lesión que no se advierta a simple vista.

El bombero comentó que “se ve que el auto ha despistado, pero las causas y circunstancias serán determinadas por la policía”.

Se supo que iban estudiando, puesto que el conductor se dirigía a presentar un trabajo y “lamentablemente no pudo llegar”, señaló García.

Accidente en Acceso Norte. Elonce

“Es una zona rápida con mucha confluencia vehicular, pero eso no quita alguna falla técnica. Por lo que se puede apreciar chocó contra la alcantarilla y, aparentemente, volcó, pero se ve un despiste”, completó.

