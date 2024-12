Se recupera el policía que fue agredido con una llave crique en Paraná: relató cómo fue el hecho de violencia

Agresión a policía. Vecinos de calle Reconquista y Laprida, de Paraná, denunciaron ante la Policía que dos hombres a bordo de una moto realizaban maniobras peligrosas y ponían en riesgo la vida de quienes pasaban por el lugar. Según se informó, el hecho ocurrió este viernes en horas de la noche.

Cuando el patrullero llegó a la zona, los motociclistas aminoraron la marcha, lo esquivaron e ingresaron a una vivienda para esconderse. En ese momento, según indicaron desde la Policía, una mujer salió de la casa y con una llave crique atacó al jefe de la División Guardia Especial, provocándole severas heridas en el rostro: fractura de mandíbula y una importante lesión en el pómulo, que requirió 10 puntos de sutura. Inmediatamente la agresora fue detenida.

José Barzanti, el policía herido , contó a Elonce que “me estoy recuperando, estoy con reposo. Tengo una fractura en la mandíbula superior. La mandíbula está fracturada en tres partes. Estamos esperando a ver qué dice el cirujano, si se va a operar o van a dejar que el hueso se selle por sí mismo, depende cómo me quede el rostro”.

Confirmó que “me golpearon con una llave crique de acero. Tengo una venda en la cara porque me hicieron 10 puntos. Afortunadamente voy evolucionando bien. Este viernes nuevamente me ve el médico. La operación de mandíbula es muy riesgosa porque están todos los nervios faciales en la cara. El especialista me dijo que va a intentar no operar, pero todo dependerá de cómo me quede la cara una vez que se me desinflame”.

Respecto al hecho de violencia que se vivió el pasado viernes, explicó: “nos encontrábamos realizando los operativos Barrio Seguro, que se vienen desarrollando todos los días en Paraná. A una comisión del 911 le avisaron que en calle Reconquista, por la zona del barrio Pancho Ramírez, había jóvenes realizando maniobras peligrosas con la moto. Llegamos al lugar, quisimos identificarlos, pero hicieron caso omiso. Intentaron tirarnos la moto encima y se metieron adentro de una casa”.

“Me dirigí a esa vivienda, intenté hablar con una señora mayor, que no sé si es familiar o no de estos chicos. Me empujó y, de la nada y sin mediar palabras, otra señora que estaba al costado de ella con la llave crique me lesionó la cara y me tiró al piso. Se pidió colaboración, se demoró a estas personas y yo fui trasladado a clínica La Entrerriana”, remarcó.

Contó que “luego se determinó que en el lugar había una gomería y el elemento con el que me golpeó era una llave de acero. Me la incrustó en la cara y me produjo la fractura. La detuvo y la puse a disposición de mis compañeros, porque estaba perdiendo mucha sangre y me trasladaron a la clínica. Detuvieron a otra persona y también a un hombre, que sería la pareja de la mujer que me lesionó a mí”.

Agradeció a las autoridades provinciales que se comunicaron para ponerse a disposición y señaló: “nosotros somos policías, pero también somos seres humanos. Tenemos jefes y autoridades que son muy exigentes, pero gracias a Dios si nos pasa algo están a disposición”. Elonce.com