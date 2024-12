"Obsesión explosiva": lanzó amenazas de bombas “para captar la atención de una fiscal”

Causó alarma en la comunidad de Victoria una serie de amenazas de bombas a vecinos y comerciantes, durante este fin de semana. Finalmente, el sujeto que profirió las intimidaciones fue identificado y se confirmó que se trata de un hombre de 32 años, el cual reveló que su objetivo fue captar la atención de una fiscal.

Tras el incidente, el sujeto pidió disculpas a través de una comunicación telefónica con FM 90.3 de Victoria y explicó: “Hice las amenazas porque buscaba que me detengan, no lo hice por malo ni para hacer daño, sino porque no me podía comunicar con la fiscal Flavia Villanueva”.

“Llamé la atención de todos para comunicarme con la fiscal Flavia Villanueva”, reveló el hombre al sintetizar: “Hace dos años, también amenacé a personas y ella me ayudó muchísimo”. “Pero no podía entrar a Fiscalía a entregarle un presente, entonces, la única forma de ingresar era para denunciar a una persona o metiéndome preso yo solo”, confesó Diego “Justin” Aguirre.

Si bien pidió disculpas a las personas que intimó con sus amenazas, reveló: “Por Flavia siento un cariño muy especial, y yo tengo el corazón herido, débil y sensible”.

“Cuando uno siente amor por una persona, no importan las consecuencias”, argumentó al justificar “el cariño especial” que siente por la fiscal de las siete colinas.

Por las intimidaciones a vecinos y comerciantes, Aguirre y su madre recibieron las notificaciones correspondientes, emitidas por el área de Investigaciones, y desde el área policial le solicitaron al sujeto que se abstenga de continuar con las provocaciones.

