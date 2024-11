Mesa de dinero: El abogado Claudio Berón respondió a los dichos de Gamarci

Claudio Berón, abogado de los denunciantes en la investigación por presuntas estafas en la denominada “Mesa de dinero” en Paraná, respondió a las declaraciones de Julio Gamarci, uno de los acusados en la causa. En diálogo con Elonce, Berón negó cualquier vínculo con la financiera y aseguró que los comentarios de Gamarci son un intento de desviar la atención de los hechos investigados.

“Son referencias que uno toma de quien vienen”, afirmó Berón, restándole relevancia a los dichos de Gamarci. “Si en algún momento fui cliente y le preocupa que no haya denunciado, es porque yo no fui estafado. Es sorprendente que, siendo abogado, intente sembrar dudas sabiendo que para denunciar cualquier delito uno debe haber sido afectado”, añadió.

El abogado también se mostró molesto por los ataques personales que recibió: “No corresponde que un colega haga este tipo de comentarios. Me acusa de buscar fama mediática, pero eso no tiene sustento. Yo no hice esta denuncia para salir en los medios; simplemente represento a mis clientes”.

Abogado, Claudio Berón

Sobre su relación con la financiera, Berón aclaró: “Fue un préstamo puntual, con interés, en el ultimo año. No fui estafado, por eso no tengo motivo para denunciar. Más allá de eso, no corresponde que se cuestione mi vida personal”.

Acusaciones infundadas y avances en la causa

Berón interpretó las declaraciones de Gamarci como una reacción a los avances en la investigación. “Esto es un manotazo de ahogado. En las últimas horas, dos de mis clientes brindaron testimonios contundentes contra Andrés Gamarci y, en menor medida, contra Julio Gamarci. Los nervios son comprensibles, pero lo importante es lo que está en el expediente, y las pruebas son claras”, aseguró.

El abogado explicó que las denuncias iniciales de sus clientes mencionaban a Andrés Gamarci y Matías Santa María como principales responsables, y que la implicación de Julio Gamarci surgió posteriormente en la investigación. “Mis clientes denunciaron maniobras fraudulentas; no fui yo quien inventó nada. La Fiscalía tendrá que determinar la responsabilidad de cada uno”, puntualizó.

“Actualmente represento a 40 denunciantes, y hay otros 15 que se han sumado con diferentes abogados. Los montos afectados varían, desde cifras bajas hasta inversiones más altas. Lo que generó mayor indignación fue la falta de comunicación y las maniobras para no cumplir con los pagos antes de cerrar la financiera”, indicó Berón.

