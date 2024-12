La Justicia Federal pidió la extradición del exsenador Kueider y su secretaria

La jueza Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exsenador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay. La solicitud incluye a la secretaria del exlegislador Iara Guinsel Costa, como así también el secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria.

La magistrada investiga presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero, entre otras causas que se le imputan al dirigente.

Arroyo Salgado dictó además el pedido de captura internacional de Kueider y Costa, en caso que la justicia paraguaya les conceda la libertad.

La jueza tomó la decisión del pedido de extradición del exsenador entrerriano en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Edgardo Kueider y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Secuestro de celulares

Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al ex senador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no había concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados, vía presencial o remota, y, de haber sido así, tratar de recuperar el contenido. En el Juzgado saben que es factible que se pueda haber perdido prueba, debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestro de los teléfonos en un primer momento.

La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder, al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción. El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.

Allanamiento en Paraná. (Elonce)

Propiedades

Asimismo, el fiscal José Emiliano Arias de Concordia accedió a documentación que confirma que la firma Betail, de la que Kueider es dueño en un 50%, adquirió las unidades 13 A, 6 D y 6 E del complejo “Live”, ubicado en calle Santiago del Estero, de Paraná.

A pedido de los investigadores, la empresa “CDS”, el fideicomiso que construyó el edificio, entregó los boletos de compra venta de los departamentos en cuestión y allí se confirmó que la firma del exsenador adquirió las unidades.

Los documentos de compraventa se confeccionaron en agosto de 2021 por los siguientes montos: en el boleto correspondiente al 13 A se colocó un valor de $10.000.000 que al tipo de cambio de ese momento equivalían a unos u$s60.000 (el valor actual de esa unidad oscila los u$s320 mil), mientras que para las unidades 6 D y “se estableció un valor de $6.000.000 y $4.000.000, respectivamente, dio a conocer Ámbito.

El edificio de Paraná, donde tendría tres departamentos y dos cocheras. (Elonce)

El exsenador Kueider adeuda las declaraciones juradas de los años 2022 y 2023, por lo que nunca informó ninguno de estos departamentos. De febrero a agosto, las expensas de estas tres unidades (y las de dos cocheras) se emitieron en favor de Betail, pero luego de que los medios de comunicación locales comenzaron a investigar el patrimonio del exlegislador, se emitieron en favor de Iara Gilsen Costa, la secretaria privada de Keuider, también detenida en Paraguay. La mujer dijo ser la dueña de los 200 mil dólares con los que ambos fueron arrestados.

Invalidez de su expulsión del Senado

La defensa del senador Edgardo Kueider, destituido la semana pasada de su banca, presentó este lunes un nuevo escrito ante la Justicia en el que pidió que se declare la nulidad de la sesión en la cual se lo expulsó. Para ello, hizo alusión a que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista que ese trámite fue "inválido" porque la vicepresidenta Victoria Villarruel no debía presidir esa convocatoria.

Fue el abogado del legislador Maximiliano Ruiz quien presentó la ampliación de la demanda ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo n°6.

Los domicilios de las empresas del exsenador

Un informe de la Policía Federal elaborado a pedido de la Justicia confirmó que todos los domicilios registrados por las empresas Betail SA y Edekom SA, asociadas al exsenador Edgardo Kueider y su socio Rodolfo González, son falsos. Investigan la compra de propiedades en la ciudad de Paraná bajo un fideicomiso.

La investigación, que abarca varias provincias, también reveló que González, más conocido como "Gonzalito", permanece sin ser ubicado pese a los esfuerzos policiales.

Allanamiento en Concordia. (Elonce)

Cómo es el trámite de la extradición

La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara. A Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión.

Con esa solicitud cursada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina Interpol, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay. El objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.

El exhorto internacional debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay desde 1996.

Procedimiento en Paraguay.

En la fundamentación del pedido figura que los delitos de los que está acusado Kueider tienen una pena de prisión mayores a dos años y menores a prisión perpetua, que no están prescriptos, y que en caso de resultar extraditados, el ex senador y su secretaria “solo serán sometido a proceso en relación a los hechos que motivan la presente requisitoria”.

Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición - ya judicializado - corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní.

Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación.

Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, según precisó el fiscal de Ciudad del Este Alcides Giménez. Fuente: (Infobae-Ámbito)