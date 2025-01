Jubilada fue víctima de una violenta entradera: le robaron hasta los medicamentos

Una jubilada municipal de 78 años fue víctima de una violenta entradera en su casa de Liniers y Pellegrini, de la zona oeste de la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando al menos dos ladrones ingresaron a la propiedad, la ataron a una silla y se llevaron dinero en efectivo, dos televisores, ropa, cubiertos y hasta medicamentos que acababa de comprar.

“Yo sentí golpes. Me levanté. Cuando vengo a la puerta ya los tengo acá. Uno me empujó y yo le pedí que no me hiciera mal. Les dije que se lleven lo que quieran, pero que no me hagan mal. Ahí, uno razonó. Se llevaron plata, dos televisores nuevos. Del ropero ya ni sé qué se llevaron. Mi sueldo, mi aguinaldo. Mi hijo vive en Buenos Aires y yo no había viajado por miedo a que me entraran”, relató María.

La mujer afirmó que uno de los delincuentes tenía entre 40 y 50 años y el otro era menor, de aproximadamente 15 años. “El pibe era comandado por el otro. El más chico era el que me cuidaba”, enfatizó.

“Se llevaron un acolchado con los dos televisores y no sé qué más. Me ataron con ropa. Estuvieron 15, 20 minutos. También habían sacado un pollo, carne de vaca y de cerdo y la dejaron arriba de la mesada. Se ve que pensaban llevarla”, agregó.

Para la víctima, los ladrones “son del Fonavi, del barrio. En la esquina de allá ya le robaron al (local) de forraje”, aseveró.

“Yo ahora no sé cómo voy a hacer. Mi sobrino me ayuda. Se llevaron cubiertos también. Yo tengo problemas de salud, en la columna. Se llevaron los medicamentos que había comprado ayer. No les sirve para nada. Es daño. Me dieron sopapos en los brazos y en las piernas”, concluyó. (Rosario 3)