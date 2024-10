Incautaron 450 kilos de carne bovina y porcina de comercio entrerriano

Personal de la Dirección Prevención de Delitos Rurales, en conjunto con inspectores de la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria de la Provincia, llevó a cabo una serie de controles en carnicerías y comercios de venta de productos cárnicos en el departamento Colón. Durante la operación, se detectaron serias irregularidades en una carnicería ubicada en calle 3 de Febrero, en la ciudad de San José.

En el establecimiento inspeccionado, los funcionarios constataron aproximadamente 450 kilos de carne bovina y porcina en mal estado, que carecía de sellos sanitarios y no contaba con la documentación del establecimiento faenador habilitado. Además, los productos no justificaban su procedencia y no cumplían con las condiciones organolépticas necesarias para el consumo humano.

Policía de Entre Ríos

Ante esta situación, el inspector de fiscalización labró un acta de constatación por infracción a la ley provincial de carnes 7292 y se procedió al decomiso de la mercadería. Posteriormente, los productos fueron destruidos en la planta del basural de la ciudad de San José, en presencia de testigos civiles.

Estos controles se enmarcan dentro de la Ley Provincial de Carnes, cuyo objetivo es garantizar que no se comercialicen productos cárnicos de dudosa procedencia que puedan representar un riesgo para la salud de la población.

Más noticias