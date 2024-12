“Está estable, pero grave” el joven baleado en Navidad en Paraná: la vinculación con un crimen

“Está estable, pero grave” uno de los dos jóvenes que fuera baleado durante un violento hecho ocurrido en la madrugada de Navidad en el barrio San Agustín de Paraná. Se trata de Carlos Ismael Arruga, quien permanece internado en la terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana.

“Lo acribillaron a balazos en la vereda”, reveló a Elonce la madre de la víctima, Mariana Arruga, y tras exigir justicia por el cruento hecho de sangre, acusó a “los pachulos”.

El violento episodio ocurrió pasadas a las 3 de la mañana, en la intersección de calle General Galán y Los Talas. Según se informó, dos sujetos se encontraban en la vía pública cuando llegó un tercero y comenzó a dispararles con un arma de fuego. Una de las víctimas del ataque recibió tres tiros, uno en el abdomen, uno en la pierna derecha y otro en la izquierda; mientras que el otro, sólo recibió un impacto de bala en su rodilla.

La vinculación con un crimen

“El 30 hará un mes que enterré a mi hija después de que la apuñalaran; son los mismos y nos están amenazando”, denunció Arruga al dar cuenta del crimen de Leonela Ledesma y por cuyo homicidio fue imputada Rita Bejarano.

Carlos Ismael Arruga fue baleado en la madrugada de Navidad en barrio San Agustín de Paraná

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el presunto atacante de Arruga sería la pareja de Bejarano, acusada del homicidio de Ledesma.

“Desde una moto 110cc negra, primero le gatillaron, pero el tiro no salió y volvió para tirarle. El otro pibe, que tiene un tiro en la pierna, habló”, reveló la mujer, pero prefirió no brindar mayores precisiones sobre el ataque a su hijo.

A la espera de un milagro

“Necesito seguridad en la puerta del hospital porque cualquiera entra y puede sacarle los aparatos”, exigió e imploró “a Dios y a la Virgen para que salga adelante”. “Tenemos que esperar. Será un milagro si se salva”, lamentó la madre de Carlos Ismael Arruga, quien permanece internado en la terapia intensiva del hospital San Martín de la capital entrerriana.

Mariana Arruga, madre del joven baleado en Paraná. (foto: Elonce)

“Ya enterré mi hija y me mantengo dura porque a cualquier madre le puede pasar lo mismo; pero no puede ser que los asesinos estén sueltos”, acusó Arruga. “Estoy más muerta que viva, pero tengo que seguir adelante, por mis nietos”, sentenció la madre del muchacho que pelea por su vida.

Finalmente, destacó la intervención de Fiscalía porque, según acusó, “en comisaría novena no toman las denuncias”. “No me quejo de la Policía porque cuando pedí ayuda, me la están dando y estoy agradecida”, cerró.