Cómo avanza la casa de la mujer que denunció en una servilleta que la violaban

Mujer estaba internada y la violaban. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza continúa con la investigación sobre la denuncia de abuso sexual realizada por Evelyn Daiana Carrera, la mujer de 35 años que, días antes de fallecer, dejó escrito en una servilleta que un enfermero la violaba mientras permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Central de Mendoza. Además, la familia de la víctima presentó una segunda denuncia por presunta mala praxis.

El fiscal Flavio D’Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N.° 14, quien subroga a Darío Nora, está a cargo del caso. Como parte de la investigación, tomó declaración a varios empleados del área de terapia intensiva del hospital. Según informó el medio local Diario Uno, todos los testimonios coincidieron en que no se detectó ninguna situación que alertara sobre un posible abuso.

En paralelo, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del ingreso a la sala de terapia intensiva con el objetivo de identificar a los enfermeros que atendieron a Carrera y determinar si alguna persona ajena al sector accedió al área. También se dispuso la realización de peritajes físicos y la extracción de muestras genéticas a la víctima.

Una denuncia escrita en una servilleta

El 12 de diciembre pasado, Carrera, quien no podía hablar debido a complicaciones postoperatorias y sedación, pidió una servilleta y una lapicera para escribir su denuncia. En ella, dejó plasmada la frase: "Me violan, me violan". Además, escribió un mensaje incompleto: "ene fm e, el viernes", lo que ha generado diversas interpretaciones. Se presume que el principal sospechoso es un enfermero del hospital.

Daniela Galván, cuñada de Carrera, relató en una entrevista con Canal 7 de Mendoza que cuando ingresó a la habitación de la víctima, ésta se puso a llorar y le hizo señas para escribir. Al recibir la nota, la madre de Evelyn, Hilda Valdéz, se dirigió de inmediato al Polo Judicial Penal para radicar la denuncia por abuso sexual.

La versión de la madre de la víctima

Hilda Valdéz afirmó que "la dejaron morir para tapar la violación" y aseguró que los médicos minimizaron la situación. Según su testimonio, solicitó el traslado de su hija a otra unidad de terapia intensiva, pero recibió una respuesta despectiva por parte de un médico: "Señora, haga todas las denuncias que quiera, pero usted y su hija están enfermas".

Carrera ingresó el 30 de noviembre a la guardia del Hospital Maipú con vómitos y dolor de estómago. Desde allí fue derivada al Hospital Central de Mendoza, donde fue operada de urgencia por un problema intestinal. Días después, su estado se agravó y tuvo que ser intervenida nuevamente. Su madre denunció que en terapia intensiva la encontraron atada y con los brazos amoratados.

"La tenían sedada, muy sedada. Cuando le bajaron la sedación, ella escribió la nota en la servilleta y yo hice la denuncia. Ella nos pedía ayuda", relató Valdéz. Luego de radicar la denuncia, Carrera fue trasladada a otra UTI y se asignó custodia policial a su habitación.

Nueva denuncia por mala praxis

El 22 de enero, Carrera falleció durante su cuarta operación, lo que llevó a su familia a presentar una nueva denuncia, esta vez por presunta mala praxis. Valdéz señaló que su hija estuvo dos semanas y media aislada debido a una infección intrahospitalaria, pero no recibió tratamiento adecuado. "Le sacaron el suero cuatro días antes de fallecer. Estaba deshidratada, le faltaba potasio y sodio. Nunca hicieron nada los médicos", denunció.

La familia también aseguró que se les prohibió el acceso a la habitación de Carrera y que ninguno de los médicos quiso firmar el certificado de defunción. La investigación por presunta mala praxis quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Carlos Torres, quien ordenó la realización de una autopsia en el Cuerpo Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento. (La Nación)