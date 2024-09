“Quiero seguir sumando éxitos”, aseguró el paranaense Tomás Schneider tras ganar un Martín Fierro

La publicidad que protagonizó el paranaense Tomás Schneider ganó el premio como mejor Aviso Publicitario durante la 52° edición de los Premios Martin Fierro que se concretó anoche en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

En comunicación con Elonce, el joven -que tiene el apellido de una de las marcas de cerveza más importantes del país- aseguró que está “enloquecido” tras los Premios Martin Fierro “porque son un evento muy importante para Argentina”. “Que me permitan estar, que me nominen y ganar el premio es totalmente una locura”, valoró.

La campaña publicitaria que protagonizó Tomás Schneider

“Era la primera nominación a los premios Martín Fierro que tenía la marca de cerveza y me pidieron que asista porque había altas probabilidades de ganar el premio”, repasó al recordar la gran noche que protagonizó. “Ganamos, subí al escenario y coloqué la latita en el podio. Fue espectacular”, ponderó en comunicación telefónica con Elonce.

“Otto debe ser un pariente perdido”

En la oportunidad, repasó cómo surgió la propuesta para protagonizar la campaña publicitaria de la marca de cerveza. “Comenzó en agosto de 2022, me enviaron un mensaje por Instagram, un sábado a la siesta, y me decían que querían conocerme de una de las agencias de publicidad de Palermo. Me presentaron la idea sobre la posibilidad de hacer una publicidad y me preguntaron si me animaba; les respondí que no había problemas y que tenían mi número para contactarse”.

A continuación, Tomás contó que grabaron en Buenos Aires “una publicidad muy básica, pero que no le quitaba originalidad”. “Todo empezó muy tranqui porque primero salió la del verano, que fue un hitazo; después la de Copa América, que fue una locura; y así fuimos subiendo de nivel”, sintetizó.

El paranaense Tomás Schneider tras ganar un Martín Fierro

“Otto debe ser un pariente perdido”, bromeó y completó: “Dada la casualidad de mi nombre y mi apellido, surgió la original idea: que el protagonista lleve el nombre y pueda ser partícipe de campañas publicitarias”.

“Quiero seguir sumando éxitos”

Durante la ceremonia de entrega de premios, Tomás comentó que compartió alfombra con Iván de Pineda y La China Suárez; además de aprovechar la oportunidad para generar contenido publicitario para la marca de cerveza.

“Es una alegría inmensa pero no podría describirlo porque son cosas que no suceden cotidianamente; sí recibí mucho cariño de parte de la gente y eso es muy bueno”, valoró al remarcar: “Quiero seguir sumando éxitos”.

“Es mucha emoción para mi familia y mis amigos, y me lo están haciendo notar porque me llegan mensajes y el celular está explotadísimo de tanto cariño de Paraná y todos los que conozco”, agradeció.

Finalmente, Tomás reconoció que no sabe quién de su familia lo nombró y le concedió la identidad que lo catapultó al escenario publicitario. (Elonce)