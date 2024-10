Toma de la Facultad de Trabajo Social: realizarán clases públicas y corte de calle

En el marco de una protesta a nivel nacional, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) tomaron este lunes el edificio como medida de lucha contra el veto de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.

“La idea es que durante esta jornada se vaya diagramando cómo se van a realizar las clases públicas, además estaremos cortando la calle para expresar en la comunidad todo lo que nos está pasando”, dijo una de las estudiantes, Lucía Michelloud, a Elonce.

En este sentido, informó que “convocamos a vecinos y a toda la comunidad que se acerque a participar de la toma. Ya que no solo realizaremos clases públicas, sino que también habrá actividades con la Multisectorial de los Humedales, cine debate, actividades culturales para pensar sobre la situación que estamos viviendo”.

Asimismo, mencionó que “estas actividades van a desembocar en un paro total el jueves y se realizarán acciones callejeras. En tanto, el viernes habrá una asamblea al interclausostros para definir como se seguirá la próxima semana de cara a la gran marcha”

En tanto, la presidenta del Centro de Estudiantes, destacó que “es muy importante hacer visible lo que están atravesando las facultades nacionales y es algo que impacta en toda la comunidad. Queremos que todos conozcan cual es la situación de todos”.

Asimismo, hizo referencia a que “los estudiantes estamos viviendo una situación muy crítica porque hay muy poca oferta de becas, no hay subsidios y debemos afrontar gastos como alquileres y demás”.

“La educación pública es un derecho que no podemos dar marcha atrás porque de ella depende el futuro de nuestro país”, dijo.

A su turno, una estudiante de primer año mencionó que esta semana en la FTS hay mesa de examen, pero en primer año están garantizando el dictado de clases. “Hay muchos estudiantes a los que les afecta no tener clases, entonces no queremos que haya disputas entre nosotros. Además, que no tener actividades sería darle a la razón a quienes la quieren desmantelar”.

“Hay una marea de tomas de facultades, creemos que es muy importante estas medidas y sabemos que los planes de lucha se van a profundizar en todo el país”, cerró.

