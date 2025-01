Se correrá la maratón de aguas abiertas Chapetón-Paraná con hasta 35 nadadores

Se correrá el sábado 18 la maratón de aguas abiertas Chapetón-Paraná. La competencia, organizada por la Asociación Civil Barrancas del Paraná, contará con un recorrido de 34 kilómetros que no solo pondrá a prueba a los participantes, sino que también resaltará la belleza y el poder del majestuoso río Paraná.

Al respecto, el presidente de la asociación civil Barrancas del Paraná y organizador de la competencia, Andrés Solioz, confirmó a Elonce que “es una propuesta nueva, de 34 kilómetros, es decir, una distancia un poco más larga que la Villa Urquiza-Paraná”.

La maratón Chapetón - Paraná da inicio a la temporada 2025 de competencias de aguas abiertas.-

El organizador de la primera edición de la competencia se mostró “contento por el interés que despertó la prueba entre quienes les gusta nadar en Paraná en este tipo de competencias”. De hecho, ponderó que la carrera tuvo “muy buena recepción de parte de los nadadores capacitados para completar este tipo de distancias”. “Además, es un impulso para continuar con la organización de maratones de aguas abiertas en Paraná y la provincia”, destacó.

“Al ser una primera edición, es una prueba que contará con no más de 35 nadadores, a diferencia de la Villa Urquiza-Paraná en la que hubo 104 participantes; será una prueba en la que habrá que tener un poco más respeto por la distancia, con lo cual, si todo sale bien, será el puntapié inicial para siguientes ediciones”, explicó Solioz en diálogo con Entrevistas, el programa que se emite por Elonce.

En ese sentido, se refirió a la seguridad de los nadadores. “Cada uno va acompañado de una embarcación desde donde lo guían durante todo el recorrido hasta tocar la placa de llegada; a su vez, cada embarcación lleva a un remero -un baqueano que conoce el río- y un entrenador que asiste e hidrata al nadador en el plan programado”, aclaró el organizador.

Finalmente, y consultado al ex nadador internacional cómo surgió la iniciativa de organizar este tipo de competencias, éste repasó: “Cuando me retiré en 2007, comencé a dar clases de natación en el club Estudiantes, donde conformé mi grupo de nadadores adultos y a llevarlos a distintas pruebas de aguas abiertas organizadas en otras localidades. Cuando volvíamos de esos viajes, nos preguntábamos por qué no también hacerlas en Paraná. En 2009, tomamos la posta y conformamos la asociación civil Barrancas del Paraná para realizar las distintas carreras de aguas abiertas, como lo fue en su momento la Hernandarias-Paraná”.

Andrés Solioz. (foto: Elonce)

“Organizando las maratones de aguas abiertas y dictando clases de natación, me mantuve ligado al deporte que practiqué durante toda mi vida; y es un orgullo el poder transmitir lo aprendido a mis alumnos”, agradeció Solioz.