“La memoria y lo aprendido en la vida”, las virtudes que caracterizan a Roberto Romani

Roberto Romani fue homenajeado por su trayectoria en la cultura y la comunicación durante un acto que se desarrolló este sábado en Larroque. “Fue una noche muy feliz y muy linda con tantos amigos”, aseguró a Elonce tras recibir el premio provincial El Sauce y agradeció el acompañamiento de “amigos de la infancia, el intendente y legisladores, además de quienes hicieron un esfuerzo por estar, del Instituto de Arte Folclórico, y todo el equipo de cultura con quien trabajé durante 20 años”.

Consultado al músico, poeta y comunicador cómo memoriza los recitados que lo caracterizan, éste optó por responder a través de una comparación con el capitán de la Selección Argentina. “Messi, con casi 40 años, puede correr durante 90 minutos porque practica permanentemente y ese músculo le puede rendir de acuerdo a su entrenamiento. Y la memora es igual, es un músculo que uno ensaya y practica todos los días”, fundamentó.

Para Romani, la memoria “es una linda herramienta, además de ser mi pasión y mi vida, porque en cualquier momento puedo salir del paso con algún poema vinculado al lugar o las circunstancias que te tocan asumir”.

Roberto Romani. (foto: Elonce)

Las virtudes con las que se caracteriza

En la oportunidad, dio cuenta del espectáculo integral “La última estrella”, que encabeza junto a Hugo y Celestino Mena en guitarras y las ilustraciones de Vicente Cúneo, a través del cual interpreta obras del cancionero del litoral y obras clásicas del cancionero argentino, con poemas y referencias históricas de Entre Ríos.

“El repaso por los árboles y las plantas nativas son para que los jóvenes no se vayan de nuestra provincia sin conocerlos”, argumentó. Y remarcó: “Nuestro trabajo es el ser didácticos y acompañar la tarea de tantos maestros que se esmeran cada día en formar a esos gurises”.

“Nuestra tarea es la de llevar, junto a los recuerdos históricos, elementos del paisaje de nuestra provincia, que es tan linda, para que los puedan conocer en profundidad”, explicó en relación al relato histórico.

De hecho, repasó una anécdota durante un acto junto al ex gobernador de Jorge Busti. “Por alguna circunstancia, decidió no hablar en el momento y, cuando cantábamos el Himno, me avisan que el gobernador decía que hablara yo. Y en esos momentos, el único elemento con el que cuento es la memoria y lo aprendido en la vida porque no había podido practicar nada”, rememoró Romani en diálogo con Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Sobre su reconocimiento

Ya en el plano político, se resaltó el hecho por el cual una gestión de gobierno reconoció a un ex funcionario de otra gestión y de un signo político distinto. “En 20 años en los que estuve en el Peronismo, y por lo cual le agradezco a los gobernadores peronistas que me convocaron para estar en la función pública, jamás hice una distinción entre aquellos intendentes que eran justicialistas, radicales o vecinalistas. La tarea llegó con el mismo esfuerzo, distinción y alegría a todos los lugares”, remarcó.

Embajador de la cultura entrerriana

Roberto Romani nació en Larroque en 1957 y vivió con su familia en la zona rural hasta los 15 años. Se licenció en Ciencias de la Comunicación Social y trabajó en el diario Noticias de Gualeguaychú y en Radio Gualeguay, colaborando permanentemente con medios periodísticos de la región. Escribió 400 obras musicales, publicó 30 libros e hizo 16 grabaciones -con poemas y melodías del Litoral- y cinco trabajos audiovisuales. Fue director de la Editorial de Entre Ríos, secretario de Cultura de la provincia, y ha recorrido la provincia y el país como poeta y animador de fiestas populares. (Elonce)