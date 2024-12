Paranaense brilla en el pádel a nivel mundial: “Cumplí varios sueños”, reconoció

Catalina Tenorio es una figura reconocida en el mundo del pádel que hace dos décadas que se radicó en España y es el orgullo decir que es paranaense. Fue en 2003, en un momento en el que “nadie conoce el deporte como lo conocen hoy”, subrayó. Este lunes por la tarde pasó por el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, donde resaltó los desafíos que tuvo por delante.

Pese a la lejanía de la capital entrerriana, busca mantener contacto con su familia: “Trato de venir todos los años, estuve en mayo y llevo tres Fiestas estando en España. Por eso dije el año que viene pasamos las fiestas sí o sí”.

Foto: Elonce

“Ha dado un vuelco muy pero muy grande con un boom en los últimos 10 años porque creció mucho en España. El europeo vacaciona en España, entonces se las fue llevando a otros lugares como Francia, Italia y Suecia. El boom de las redes sociales, de internet y el circuito profesional más fuerte por suerte y se ha expandido muchísimo. Post pandemia en Argentina, España y todos lados el pádel llegó a Venezuela, Colombia”, expuso sobre el crecimiento de la disciplina.

Sobre su carrera, resaltó: “A nivel deportivo, por suerte cumplí varios sueños. El más grande es vivir del deporte, como cuando me fui de Paraná a dar clases. Nunca pensé vivir del pádel, era mi hobby y de ahí tuve la suerte de hacer mi trabajo. Después de ser mamá, me planteaba si seguir dando clases o jugando. Un día cuando me preguntaron a qué me dedicaba, dije soy deportista".