Padre e hijo paranaense escalaron el cerro Aconcagua: “Es una experiencia fabulosa”

Pablo y Agustín Vince, padre e hijo paranaense, cumplieron el enorme desafío de escalar los 6.961 metros del cerro Aconcagua el pasado 22 de enero, tras una travesía que duró más de una semana. Tras ello, visitaron el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, donde revelaron la importancia de mantenerse unidos como familia: “Yo soy el padre en la vida y vos el padre en la montaña”, reaccionaron.

“Lo planeamos mucho tiempo”, afirma convincentemente el padre sobre cómo se procedió a ese gigante paso del que afirma que “cuesta caer” que se logró hacer hace pocos días atrás. Sin embargo, reconoce las funciones cómo fueron tratadas: “Fue todo idea de él. Se trabajó mucho y duro. No fue improvisado, sino algo pensado con tiempo”. Asimismo, resuelve: “Se hace todo metódicamente porque no te podes en el peso que llevás porque te lo cobra la altura. Tenés que llevar muchas cosas, pensá que son dos semanas o un poco más, depende cómo esté el clima”.

Foto: Elonce

La alimentación es otro factor clave a tener en cuenta a la hora de la travesía: “La comida era buscar alguna que no sea tan pesada porque hay que llevarlas, otras que no se echen a perder sin cadena de frío. Para los días claves de los campamentos de altura, que son de 5.000 metros para arriba, son comidas que vienen en un paquetito y se meten en agua caliente, se hace baño maría y en diez minutos tenés el agua caliente”. Fideos con queso fue la alternativa que se optó para tener una digestión simple que evite problemas de salud a esa altura.

Acerca de la experiencia, se detalló que el 12 de enero fue la fecha de inicio y tras 10 días de mucha aventura y desafío llegaron a la cumbre. Al respecto, reflexionaron: “Lleva un proceso de climatización, en el cual tenés que ir subiendo paulatinamente para ir logrando que tu cuerpo oxigene mejor. Eso requiere días, tiempo y se hacen ascensiones a cotas más altas y se vuelve a dormir más abajo para que el cuerpo se vaya acostumbrando a esa oxigenación”.

El montañismo, una experiencia de hace varios años

Agustín hace tres años que realiza este tipo de excursiones por las montañas de diferentes puntos del mundo, pero su padre lo hace desde hace un poco más de tiempo. Acerca de trepar el Aconcagua, manifestó que “es el objetivo que todo montañista tiene en su momento”.

Pablo, por su lado, compartió su experiencia que fue interrumpida para priorizar el crecimiento de su familia a su debido tiempo. Sin embargo, esperó 30 años más tarde para volver a compartir su verdadera pasión por esta situación extrema. En Córdoba fue donde se animó a retornar junto a tres de sus hijos: “No me acordaba que me gustaba tanto. Volví a tener 20 años”.

Foto: Elonce

A la expedición la disfrutó con mucha emoción al no hacerla sola, sino en compañía de su hijo: “Con él es otra cosa. Es quien me trajo de vuelta a estas cosas, no la pensaba. Lo disfrutamos mucho. Es duro porque cada etapa es durísima. Pero lo vas superando, el cuerpo se va adaptando y el cuerpo te va dando ese plus de energía en cada etapa para poder seguir a la otra”.

Agustín, por su lado, indicó que terminar el recorrido es “increíble”. “Son muchos días los que uno labura, arma los campamentos, imagínate que es todo un sacrificio hasta tomar agua, donde tenés que tomar hasta cinco litros por día”, admitió. Incluso reveló que lo hicieron con temperaturas de 30 grados bajo cero.

En última instancia, Pablo recordó aquellos días en la cumbre y la satisfacción del sueño cumplido: “Uno piensa que está grande y te da miedo de fallar en la gente que confió en vos, a tu hijo de no poder llegar a la cumbre, era toda una presión. Me costaba más esa parte que no llegar”. Para cerrar, expresó: “Es una experiencia fabulosa”.