Mariano Werner y Agustín Martínez expresaron su felicidad por el regreso del TC a Paraná

El Turismo Carretera hará vibrar los motores y los corazones de los fanáticos este fin de semana en el autódromo “Ciudad de Paraná”, donde se correrá la 12ª fecha del campeonato, 2ª carrera de la Copa de Oro RUS.

En ese marco, en la estación Shell Di Tondo, ubicada sobre Cinco Esquinas, se realiza una demostración de vehículos. Daniel Jauregui, prensa de la ACTC, comentó a Elonce que “vinimos a Paraná y vemos que se ha despertado una expectativa importante. El auto llama, los pilotos entrerrianos también. Hoy estarán presentes Mariano Werner, Agustín Martínez y Damián Markel. Le estamos dando una gracia pequeña a toda la gente, que este fin de semana seguramente se acercará al circuito de Paraná”.

Indicó que en el evento “se hacen sorteos de gorras, entradas y otros elementos que nos acerca la Petrolera. También los pilotos firman autógrafos y hablan con la gente”.

En el lugar también se hace una exhibición de trofeos. “Es la Copa de Oro que se va a ganar el que obtenga el campeonato, que no es poco. Es la segunda fecha de la Copa, son cinco. También está la Copa de Plata, que es para los pilotos del TC Pista, que es la categoría que acompaña al TC”, remarcó.

Mariano Werner

El piloto Mariano Werner, indicó que “estoy contento por este tipo de eventos, por el TC, que vuelva el calor y amor de la gente. Hoy arrancamos tempranito. Estoy feliz de que vuelva el Turismo Carretera, nuevamente peleando un campeonato. Sabemos que estamos trabajando fuerte para tener un buen funcionamiento”.

“No es una carrera más, pero la experiencia te hace mantener la calma. Uno siempre de local quiere funcionar bien, devolverle al público, a la gente que hace un esfuerzo enorme, a los sponsors. En este año, más allá de que el sueño es siempre volver a ser campeón, sería hermoso volver a tener un buen podio, un buen funcionamiento. Mi primer triunfo en el TC fue acá, cómo olvidar ese momento”, expresó en diálogo con Elonce.

En enero de este año, el piloto había expresado sus deseos de que el TC se corra en Paraná. “Parece mentira, pero que no tengamos fecha para mí era un poco triste en ese momento. Sin embargo, en marzo comenzaron las charlas y resurgió la posibilidad de tener el TC, en una fecha de Copa de Oro. Estoy feliz por eso, además va a acompañar el clima y hay mucha gente que está esperando”, resaltó.

Contó que está trabajando arduamente para la carrera y remarcó que “la fecha anterior, en San Luis, para mí fue una carrera buena. No fue excelente como esperábamos. Tuvimos una merma de funcionamiento, de motor. Entiendo que ahora vamos a pegar un saltito de calidad. Hoy el TC está atravesando un momento difícil y no te permite tener algo 8 o 9 puntos, tenés que tener todo 10 si uno quiere pelear todo por el fin de semana. Hay 50 pilotos que vienen por lo mismo, que es funcionar bien, ganar”.

Agustín Martínez

El piloto Agustín Martínez, dialogó con Elonce y expresó: “estoy contento de que vuelva el TC a Paraná. El año pasado no se pudo, pero en este sí. Estamos viviendo toda la experiencia, trajimos el auto para mostrarlo y esperamos arrancar bien pasado mañana. Queremos que sea un gran fin de semana para todos”.

Dijo que “siempre te da un plus tener una fecha de local. Siempre es lindo correr en Paraná, con toda la gente, con todo nuestro público, le da un toque de emoción más”.

“En el 2022 me tocó en el TC Pick Up correr con mi papá, lo disfruté un montón. En Buenos Aires tuve una fecha con él en el TC, se vivió de otra forma porque siempre quise pasar esto en TC, que es la máxima categoría. Hacerlo en Paraná es emocionante, hay que disfrutarlo como se debe”, dijo respecto de la experiencia de correr con su papá, Omar Gurí Martínez.

Relató que “no me hace correcciones, sino que me decía que invente algunas cosas. A lo último mucho no se mete, más o menos mira de afuera y solo eso”.

Por otra parte, contó que “comenzamos el año con auto nuevo. Tenía el Ford Falcon de la vieja generación. En la fecha de Buenos Aires lo cambiamos por un Toyota Camry. Lo vamos acomodando de a poco”.

