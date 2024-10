Habilitaron un punto digital para tramitar la licencia de conducir en Paraná

Habilitaron el nuevo sistema para tramitar la licencia de conducir, de forma online, en el Registro de Conducir de Paraná; en el mismo edificio, comienza a funcionar el punto de autogestión digital de Mi Paraná y el SAV 147.

“Estamos habituados a un concepto de Estado que, para cualquier trámite, los pasos se hacen por escrito; pero aprovechando las tecnologías, cada vez más nos vinculamos con procesos digitales, que no requieren papel ni una presencialidad en el trámite”, expuso la intendenta Rosario Romero. En ese sentido, refirió que “en dependencias estatales, no es la gente la que se tiene que habituar a las demoras y los trámites, sino que el Estado debe mejorar sus procesos porque, no podemos generar una carrera de obstáculos”.

Rosario Romero, intendenta de Paraná. (foto: Elonce)

“Queremos simplificar los trámites, lo cual no suprime los controles, pero se propende a requerir menos presencialidad y que la gente pueda venir sin papeles a tramitar su carnet de conducir”, fundamentó la intendenta al dejar habilitado el punto digital para tramitar la licencia de conducir.

En la oportunidad, prometió que corregirán los defectos que se detecten en el nuevo sistema y remarcó: “Queremos llegar al objetivo para que la persona solo

venga con su documento y haya podido hacer su trámite antes de llegar al Registro, en forma simple”.

¿Cómo realizar el trámite?

Por su parte, la directora municipal del Registro de Licencias de Conducir, Lucrecia Scandón, explicó cómo es el proceso para tramitar el carnet. “Al ingresar al portal Mi Paraná, cuando generan su cuenta, seleccionan el tipo de trámite que quieren hacer en el Centro Emisor de Licencias, cargan la documentación correspondiente, hacen el pago del sellado de forma online y luego pueden sacar turno para hacer el trámite en el Registro”.

Y continuó: “Cuando llegan al Registro, su documentación ya está cargada en el sistema y solo deben presentarse con su DNI; les tomamos sus datos biométricos, realizan el examen psicofísico y la evaluación médica”.

“Apuntamos a poder entregar el carnet impreso en 24 horas, pero eso depende de la disponibilidad de insumos que son enviados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, destacó Scandón.

De hecho, ponderó que se simplificó el proceso vinculado a la capacitación en términos de seguridad vial “porque puede hacerse de forma virtual a través de los cursos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, descargar el certificado y subirlo como documento de antecedente, antes del trámite”. “Y en caso que se desaprueben los exámenes teóricos y prácticos, en cinco días pueden volver –sin turno- y continuar con su trámite”, agregó.

De igual manera, Scandón aclaró que “la tramitación tiene una vigencia de 60 días porque es el plazo que dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los sellados que se pagan a nivel nacional y los datos biométricos”.