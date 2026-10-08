Hay restricción en el servicio de agua potable en una zona de Paraná por la colocación de una válvula

Personal de la municipalidad de Paraná colocan una válvula para regular la presión y optimizar la distribución de agua potable en la zona sur. Por ello una zona de la ciudad tendrá restricciones en el suministro.
El nuevo dispositivo se instala durante la mañana de este jueves, a la salida del centro de distribución Ejército, sobre calle General Espejo, en la ciudad de Paraná. El propósito es administrar, regular y estabilizar los flujos del suministro en la red pública, y al mismo tiempo preservar la infraestructura sanitaria existente.
Según señalaron desde la comuna, los trabajos se enmarcan en un plan de optimización del sistema de distribución de agua potable, que apunta a favorecer un abastecimiento equilibrado en las jurisdicciones de la zona sur de la capital provincial, acorde con las características topográficas y los requerimientos de cada uno de esos sectores.
La labor se inició alrededor de las 8 y se extendería hasta el mediodía.
Debido a esta obra, se restringirá el abastecimiento en las jurisdicciones vecinales de Paracao, General Espejo, 500 Viviendas, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½ y zonas aledañas.
Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques domiciliarios de reserva.
Intervención en la red de agua potable de calle Buenos Aires
En otro punto de la ciudad, personal municipal ejecuta tareas de descubrimiento, verificación y reparación de un acueducto averiado de la infraestructura del servicio, en el tramo entre calles Ecuador y Alameda de la Federación. En ese sector se detectó un hundimiento de la calzada asfáltica, originado en una fuga subterránea del suministro.
Debido a estas acciones, desde las primeras horas se instrumentó un corte total del tránsito vehicular en ese tramo. Quienes transitan por calle Buenos Aires, deberán desviar al llegar a calle Ecuador.
Se estima que la labor se extenderá durante un par de horas.
Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por las adyacencias a la intervención, y preferentemente tomar vías alternativas para evitar congestionamientos.