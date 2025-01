Empieza el Premate de Cebadores, de cara a la gran fiesta de febrero

Uno de los momentos más esperados en la Fiesta del Mate, que se desarrollará en Paraná el 7 y 8 de febrero próximos es el tradicional Concurso de Cebadores, que en esta edición contará con una instancia previa llamada “Premate Cebadores”.

Este evento comenzará hoy en Bajada Grande y será parte del primero de los tres festivales populares. Culminará en el predio principal de la Fiesta.

Durante estas jornadas, los competidores tendrán la oportunidad de demostrar su destreza, y al final, se premiará al cebador que logre preparar los mejores mates, destacándose por su sabor y por conservar la textura ideal de la yerba.

El festival de este viernes está previsto que comience a las 19 horas en los Miradores de Bajada Grande, con acceso libre y gratuito.

Detalles y cómo preparar un buen mate

Al respecto, Susana Salas Reffino, una de las colaboradoras de la fiesta, precisó durante el programa Nunca es Tarde de Elonce que “quienes salgan ganadores de estas primeras instancias pasarán a la gran final. Es un preselectivo. Quienes lo deseen deben acercarse, anotarse y participar”.

Precisó que “se les entrega la bombilla, un mismo mate, termo y el agua caliente entre 75 y 80 grados. La yerba también es la misma. Nadie tiene ningún beneficio. Todo se controla y tienen las mismas condiciones”, resaltó.

Dijo que a la hora de evaluar es esencial cuánto tiempo les dura de cebadura y la altura de la espuma, “porque ahí se ve si el mate está lavado”.

Interrogada acerca de cómo preparar el mate, detalló: “Se pone las tres cuarta parte de yerba en el mate, se inclina para mezclar los componentes. En el huequito que nos queda colocamos un poquito de agua para hidratar la yerba. Esperamos unos segundos, tapamos el pico de la bombilla para que no se meta polvillo, si es que hay, y la introducimos en la parte que está mojada. Desopués no se puede mover la bombilla, porque si no quedan descalificados”.

Susana Salas Reffino. Elonce

Fechas y horarios de los festivales

Viernes 17

19 a 00 Festival popular. Música y danza en vivo, emprendedores barriales y Concurso de Cebadores. Miradores de Bajada Grande. Acceso libre y gratuito.

Viernes 24

19 a 00 Festival popular. Música y danza en vivo, emprendedores barriales y Concurso de Cebadores. Parque Lineal Sur. Acceso libre y gratuito.

Viernes 31

19 a 00 Festival popular. Música y danza en vivo, emprendedores barriales y Concurso de cebadores. Anfiteatro Linares Cardozo, Plaza Eva Perón. Acceso libre y gratuito.