“Es lamentable”: hinchas de Patronato opinaron tras la derrota con San Martín de San Juan

Patronato se despidió del Presbítero Bartolomé Grella por lo que resta del 2024 con una dolorosa derrota por 3 a 0 que lo mantiene con posibilidades de perder su plaza en la Primera Nacional. Como mínimo, todavía luchará por la promoción.

Elonce dialogó con los simpatizante a la salida del estadio, donde mostraron su disconformidad con la actuación del equipo frente a San Martín de San Juan este domingo.

“Me duele mucho”, opinó resignado un fanático del Rojinegro tras caer 3-0 frente a San Martín de San Juan en la última presentación como local.

Foto: Elonce

Otro fanático que fue a la cancha con su familia expresó su tristeza: “Esto era sabido. Lamentablemente, lo dije en la quinta fecha, este plantel no era para competir. Me duele decirlo, pero la gente amiga me va a reconocer. Nos va a costar mantener la categoría y vamos a pelear hasta la última fecha”. Además, pidió que los dirigentes “se hagan responsables” de este momento actual. También argumentó que “el plantel es muy bajo”. Por último, cerró: “Estoy tristísimo por Patronato y por los chicos, que uno trae a ver el partido. Queremos que sigan, pero esto te desanima. No tienen un poco de ganas. Es lamentable”.

“No podés jugar así, no podés especular”, recriminaron. Otros, en cambio, aseguraron “te apoyamos todavía”.

Foto: Elonce

Otro simpatizante realizó su descargo con Elonce: “Realmente, como socio e hincha, soy uno de los que desde principio de año paga la cuota completa con mi familia y se nos dijo que se armaba un equipo para pelear el ascenso. Todos le creímos y ni siquiera armaron un equipo para pelear el descenso. Es una vergüenza”.

Foto: Elonce