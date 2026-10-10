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Paraná Celebración cultural en Plaza San Miguel

Paraná celebra los 25 años del Contrafestejo: "Recordar a nuestros ancestros y construir comunidad"

La apertura del 25º Contrafestejo se realizó este sábado en Plaza San Miguel, con una ceremonia del fuego y un homenaje musical. Nora Aracil destacó la memoria de los pueblos originarios y afrodescendientes, la defensa de los recursos naturales y el valor comunitario de la celebración.

10 de Octubre de 2026
Contrafestejo en Paraná: emotiva apertura por sus 25 años.
Contrafestejo en Paraná: emotiva apertura por sus 25 años. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La apertura del 25º Contrafestejo se realizó este sábado en Plaza San Miguel, con una ceremonia del fuego y un homenaje musical. Nora Aracil destacó la memoria de los pueblos originarios y afrodescendientes, la defensa de los recursos naturales y el valor comunitario de la celebración.

La ceremonia de apertura del 25º Contrafestejo en Paraná reunió este sábado a vecinos, artistas y participantes en Plaza San Miguel, donde se desarrolló un emotivo encuentro para reivindicar las culturas originarias y afrodescendientes. La celebración incluyó el tradicional ritual del fuego, música en vivo y actividades que continuarán durante la tarde y la noche.

 

(Elonce)
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Nora Aracil, una de las referentes de la celebración, compartió con Elonce el significado de alcanzar los 25 años de esta propuesta cultural. "Es alzar la voz en este cuarto de siglo de resistencia, conmemorando y celebrando el último día de libertad de los pueblos", expresó tras participar de la ceremonia inaugural.

 

Nora Aracil, referente y participante de la celebraci&oacute;n (Elonce)
Nora Aracil, referente y participante de la celebración (Elonce)

 

 

La referente destacó el esfuerzo colectivo que permite sostener el encuentro. "Hace 25 años que un grupo de voluntarios deja su tiempo, su energía, su trabajo y su fe colectiva para celebrar el tambor en este barrio del tambor", manifestó, y remarcó la importancia de recordar a los ancestros indígenas y afrodescendientes.

 

El significado de la ceremonia del fuego

 

Uno de los momentos centrales de la apertura fue el encendido del fuego, un ritual cargado de simbolismo para los participantes del Contrafestejo.

 

"Para nosotros, el fuego es el símbolo transmutador de la muerte en vida. Es el elemento de la naturaleza más potente para construir y transformar realidades", explicó Aracil, quien también lo vinculó con el sonido y la fuerza de los tambores.

 

(Elonce)
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Además, señaló que las principales consignas de este aniversario incluyen la defensa de los humedales, el agua y los recursos naturales, junto con la construcción de una identidad latinoamericana basada en la memoria y la libertad.

 

Música, tambores y celebración comunitaria

 

Durante la apertura, estudiantes y artistas de una escuela de música realizaron un homenaje musical a Rubén Rada, mientras el público acompañaba las actividades en Plaza San Miguel.

 

(Elonce)
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La programación continuará con la participación de más de diez agrupaciones de percusión, entre baterías, batucadas y cuerdas de tambores, que recorrerán el sector céntrico de Paraná.

 

Finalmente, Aracil invitó a toda la comunidad a sumarse a la celebración: "Es abierto, gratuito, libre y participativo". El Contrafestejo continuará durante la noche con expresiones artísticas destinadas a mantener viva la memoria cultural y el encuentro comunitario.

 

Ceremonia de apertura del 25º Contrafestejo

Temas:

Ceremonia apertura Contrafestejo Paraná 25 años plaza san miguel
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